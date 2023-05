Urlaub an der Nordsee und Ostsee: Preisschock! Dafür müssen Touristen jetzt mehr zahlen

Nicht nur in Ländern wie Italien und Griechenland wurde mächtig an der Preisschraube gedreht. Auch hierzulande müssen sich Touristen in ihrem Urlaub an der Nordsee und Ostsee jetzt warm anziehen.

Wer seinen Urlaub in eine der Regionen an der Nordsee oder Ostsee bereits geplant hat, der hat vielleicht schon etwas von den Preiserhöhungen bemerkt. Doch laut unserem Partnerportal „MOIN.de“ kommen in diesem Jahr auch vor Ort unerwartete Mehrkosten auf Reisende zu.

Urlaub an Nordsee und Ostsee: Preis-Explosionen!

Wen es aufs Festland oder eine der Inseln in der Nordsee oder Ostsee zieht, für den ist neben dem täglichen Fischbrötchen wohl eines unerlässlich, wenn das Wetter auch mitspielt: ein Besuch am Strand.

+++ Urlaub an der Nordsee: Teuer um jeden Preis? Beliebte Insel löst hitzige Debatte aus +++

Sich dabei nur mit einem Handtuch in den Sand legen, kommt für viele Touristen nicht in die Tüte. Stattdessen mieten sich viele einen der begehrten Strandkörbe. Und wer das schon mal getan hat, der weiß: Je näher der Strandkorb am Meerwasser ist, umso begehrter ist er. Das schlug sich bei vielen Anbietern bislang auch schon auf die Preise nieder.

Doch in diesem Jahr haben die Strandkorb-Vermieter wohl noch einmal mehr an der Preisschraube gedreht, wie „MOIN.de“ berichtet. Bei vielen Reisenden dürfte das nicht nur für lange Gesichter, sondern auch für Ebbe im Portemonnaie sorgen.

Ausnahmen bestätigen die Regel

Darf man dem Online-Portal „Strandbutler“ glauben, so sind die diesjährigen Preise gegenüber dem Vorjahr relativ stabil. Doch Ausnahmen bestätigen auch hier bekanntlich die Regel.

Weitere Nachrichten:

Allein auf der Nordsee-Insel Borkum haben sage und schreibe 18 Vermieter ihre Preise für Strandkörbe und Strandzelte um rund 15 Prozent angehoben. Mindestens 13 Euro müssen Besucher hier für einen Tag hinblättern. Doch wie sieht es in anderen Regionen der Nordsee und Ostsee aus? Das erfährst du bei unserem Partnerportal „MOIN.de„.