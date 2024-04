Urlaub auf dem Campingplatz: Gäste sorgen an der Ostsee für widerliche Szenen – „Ekelhaft“

Den Camping-Urlaubern an der Ostsee stinkt’s gewaltig! Die Saison ist gerade mal zaghaft gestartet, da ist schon wieder ordentlich was los. Eigentlich wollen hier doch alle nur entspannte Tage verbringen und die Seele baumeln lassen.

Laut unserem Partnerportal „MOIN.DE“ kochen aber derzeit die Emotionen in einer Region über. Der Urlaub auf dem Campingplatz wird einigen hier deutlich vermiest. Schuld daran ist der scheinbare Egoismus von Reisenden mit Hund.

Camping-Urlaub: DAS geht Touristen gegen den Strich

Vor allem am Friesensee unweit der Ostseeküste sind einige Gäste in heller Aufruhr. Doch was genau ist hier jetzt das Problem? Denn eigentlich sind die flauschigen Begleiter einiger Touristen doch ein Grund zur Freude, sind sie doch gar niedlich anzusehen. Aber nicht die Vierbeiner an sich, sondern vielmehr ihre Hinterlassenschaften sorgen jetzt für böse Blicke und umso bösere Worte.

Auch interessant: Urlaub an der Ostsee: Harte „Hetze“ gegen Touristen – was sie tun sollen, bringt sie in Lebensgefahr

Laut der verbreiteten Meinung im Netz räumen nämlich einige Hunde-Halter hinter ihren niedlichen Begleitern nicht hinterher. Das berichtet jetzt „MOIN.DE„. Die widerliche Folge: Kot, soweit das Auge reicht. Und das stößt vielen Camping-Urlaubern übel auf. „Ich ekel mich einfach vor Hunden beim Essen auf einer gemieteten Parzelle. Ekelhaft, nicht barfuß laufen zu können. Das ist mir von Hundeleuten vermiest worden“, wird eine Frau von unserem Partnerportal zitiert. Sie ist nicht die einzige.

Sind die Gäste „egoistisch“?

Schuld daran seien die „egoistischen“ Gäste, die ihre Hunde (nicht nur) „überall hinpissen“ ließen. Die strikte Forderung der im Netz zeternden Touristen-Gemeinschaft: Hundeverbote am Campingplatz.

Diese Themen könnten dich außerdem interessieren:

Doch ist ein striktes Verbot die Lösung des „ekelhaften“ Problems? Was der Betreiber des Friesensees dazu sagt und was Campingurlauber mit Hund zu dem ganzem Drama zu berichten haben, das liest du in diesem Artikel von „MOIN.DE“ >>>.