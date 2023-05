Urlaub an der Nordsee: Schock für Reisende – DAS finden sie nicht mehr vor

DIESE Nachricht wird einigen Touristen den Urlaub an der Nordsee so richtig vermiesen. Ausgerechnet jetzt, zu Beginn der Sommersaison, schließt eine wichtige Einkaufsmöglichkeit.

Das Nordseeheilbad Cuxhaven verlockt zahlreiche Touristen zu einem Urlaub an der Nordsee. Besonders beliebt dabei ist unter anderem der Stadtteil Döse. Doch dort bahnt sich jetzt ein Unheil an, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Urlaub an der Nordsee: Netto ist geschlossen

In Döse gibt es für Einheimische und Urlauber lediglich eine einzige Netto-Filiale als Einkaufsmöglichkeit. Dementsprechend gut besucht war die Filiale des Discounters auch. Doch es folgte eine echte Schock-Nachricht: Spätestens Ende Juni dieses Jahres will Netto diese Filiale für immer dicht machen!

Jetzt hat Netto schon eher die Schotten dicht gemacht: Bereits am Samstag (13. Mai) konnten Kunden dort zum letzten Mal einkaufen. Urlauber und Einheimische schauen in Cuxhaven-Döse jetzt also in die Röhre.

+++Urlaub an der Nordsee: Reise-Experte packt aus – an diesen Ort sollte man nicht reisen+++

Urlaub an der Nordsee: Filiale war in die Jahre gekommen

Bereits seit Jahren wurde getuschelt, dass die Netto-Filiale nicht mehr den Anforderungen eines modernen Discounters entspräche. Doch das fanden viele Kunden nicht allzu schlimm. Immerhin fanden sie dort ein reguläres Sortiment vor und der Laden war zu Fuß gut zu erreichen.

+++Urlaub an der Ostsee: Preis-Wahnsinn trifft Touristen bis ins Mark – und nicht nur sie+++

Netto würde auch weiterhin gerne eine Filiale in Cuxhaven-Döse betreiben. „Allerdings fehlt bisher ein geeigneter Alternativstandort“, heißt es von der Netto-Pressestelle. Das Gebäude soll wohl abgerissen werden.

Mehr Themen und News gibt es hier:

Urlaub an der Nordsee: Touris und Einheimische sind sauer

Jetzt kommt bei Einheimischen und Touristen ordentlich Frust auf. „Ich bin stinksauer“, schreibt beispielsweise eine Frau. Was jetzt besonders ärgerlich für alle Betroffenen ist, liest du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“. Hier geht es zu dem Artikel.