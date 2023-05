Urlaub an der Nordsee: Teuer um jeden Preis? Beliebte Insel löst hitzige Debatte aus

Um Urlaub an der Nordsee zu machen, gibt es viele Möglichkeiten. Beliebte Reiseziele sind vor allem Sylt und Borkum. Als Geheimtipp hatten Insel-Liebhaber für einige Jahren Amrum auf der Liste. Das hat sich aber geändert.

Die nordfriesische Insel hat jetzt eine hitzige Debatte unter Touristen und auch Insulanern ausgelöst. Es geht um die Versorgung auf der Insel. Fehlt es zum Urlaub an der Nordsee an Einkaufsmöglichkeiten? Unser Partnerportal MOIN.de hat sich mit der Thematik beschäftigt und die Stimmen der Einheimischen eingefangen.

Urlaub an der Nordsee: Teuer um jeden Preis?

Zum Urlaub an der Nordsee gehören beliebte Inseln wie Sylt, Borkum oder Föhr. Aber auch Amrum ist auf der Liste der Insel-Experten in Deutschland. Dort ist jetzt aber eine hitzige Debatte ausgelöst worden. Wie unser Partnerportal Moin.de berichtet, gibt es neben dem Traditions-Geschäft „Bendixen“ in Nebel einen Edeka in Norddorf und in Wittdün. Es gibt damit einen Supermarkt in drei von fünf Orten.

Die Urlauber würden sich einen Discounter wünschen, heißt es in den sozialen Netzwerken. „Ein günstiger Discounter wäre für viele sicher eine große Bereicherung, scheitert aber wohl immer wieder an denen, die dadurch Einbußen hätten“, schreibt auch eine ehemalige Insulanerin. Doch bislang gibt es keine Anzeichen für eine Planung.

Doch die Meinungen gehen stark auseinander. Andere Touristen fänden es schlimm, wenn einer auf die Insel käme. Denn neben einem Discounter fehlt vielen Urlaubern eine Drogerie. 2012 schloss in Norddorf nach mehreren Jahren ein Schlecker, eine neue Drogerie kam nicht nach Amrum. Auf den Nachbarinseln Föhr und Sylt gibt es Rossmann-Filialen.

Weitere Geschäfte auf Amrum gewünscht

Auf Anfrage von MOIN.de erklärt Rossmann jedoch, dass auf Amrum keine Filiale geplant sei. In Wenningstedt auf Sylt gibt es neben Rossmann auch einen Budni. Doch auch das Unternehmen erklärt, dass zur Zeit noch keine Eröffnung auf der Nordsee-Insel im Raum stehe.

