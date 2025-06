Urlaub in Dubai jetzt zu riskant? Auswärtiges Amt meldet sich mit dringendem Appell

Für viele könnte damit der Urlaub oder die langersehnte Reise nach Dubai ein abruptes Ende nehmen! In den vergangenen Jahren haben sich die Vereinigten Arabischen Emirate zu einem wahren Reise-Hotspot gemausert.

Doch in diesem Jahr könnte das ganz anders aussehen, denn mittlerweile wird deutschen Touristen von einem Urlaub in unter anderem Dubai abgeraten – und das von oberster Stelle! Wie das Auswärtige Amt nun mitteilt, rät es von einer Reise in die Vereinigte Arabische Emirate ab.

Ist deine Dubai-Reise in Gefahr?

Auf der Seite des Auswärtigen Amts ploppt nun in einem roten Kasten eine Eilmeldung auf, die Urlauber vor eine Reise nach Dubai und Co. warnt. Doch um was geht es? Wie viele schon vermuten können, ist der Nahost-Konflikt der Hauptauslöser für diese Reisewarnung. „Durch die andauernden militärischen Auseinandersetzungen zwischen Israel und Iran hat sich die Sicherheitslage in der gesamten Region verschärft. Eine regionale Ausweitung des Konflikts kann nicht ausgeschlossen werden“, heißt es auf der Webseite.

+++Fernreiseziele: Welche Länder sind die besten für eine Fernreise?+++

Besonders kritisch: Es könne jederzeit zur Sperrung von Lufträumen bzw. zum Ausfall von Flugverbindungen kommen – bereits mehrere Fluggesellschaften haben sogar schon den Flugbetrieb in die Region eingestellt. Für Menschen, die sich bereits in den Vereinigten Arabischen Emirate aufhalten, hat das Auswärtige Amt noch ein paar Vorsichtsmaßnahmen und einen Appell.

Auch spannend: Warnung: Wenn du beim Baden DAS anziehst, droht Lebensgefahr

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Auswärtiges Amt meldet sich mit Anweisungen

So sollen sich Reisende und Urlauber aus Deutschland auf der Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amts (ELEFAND) registrieren und auch andere Deutsche auf diese Möglichkeit hinweisen. Des Weiteren wird Reisenden geraten, sich regelmäßig über die Medien zur aktuellen Lage zu informieren und den Anweisungen der Behörden und Sicherheitskräfte zu befolgen.

Mehr News zum Thema Urlaub:

Auch wenn die Golfregion mit Doha, Abu Dhabi oder Dubai im heißen Sommer nicht unbedingt zu den klassischen Top-Urlaubszielen der Deutschen gehört, gibt es dennoch wichtige Umsteigeflughäfen von Airlines wie Emirates, Etihad oder Qatar Airlines auf dem Weg nach Asien.