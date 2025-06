Eindringliche Warnung an Urlauber! Wenn du beim Baden DAS anziehst, droht Lebensgefahr

Ob du nun gemütlich am See entspannst, dich im Pool abkühlst oder dem Meeresrauschen lauschst – eins gehört zum Bade-Urlaub einfach dazu: die richtige Badekleidung.

Doch aufgepasst! Die Farbwahl deines Bikinis oder deiner Badehose kann im Ernstfall über Leben und Tod entscheiden. Davor warnt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) eindringlich.

Urlaub: Achtung vor diesen Badekleidungs-Farben – Experte warnt

So warnt jetzt auch die DLRG eindringlich davor, im Wasser zu unauffälliger Kleidung zu greifen. Was viele Urlaub-Fans nicht wissen: Manche Farben machen dich im Wasser nahezu unsichtbar – selbst in Schwimmbädern mit klarer Sicht.

„Personen sind dann einfach schlechter zu sehen, schon an der Wasseroberfläche und erst recht darunter. Kinder lassen sich beispielsweise schlechter im Blick behalten“, erklärt Martin Holzhause, Pressesprecher der DLRG, gegenüber „Bild der Frau“.

Und nicht nur Blau ist gefährlich. Auch Schwarz, Grau, Weiß und andere dunkle oder blasse Farben können schwer erkennbar sein. Gerade bei Bewegung im Wasser oder in natürlichen Gewässern wie Seen verschwindet die Silhouette schnell – und Rettungskräfte haben kaum eine Chance, Personen rechtzeitig zu entdecken.

Neon-Kleidung und Badekappen: Tipps zum sicheren Baden

Doch es gibt eine einfache Lösung: Greif beim nächsten Badeanzug- oder Badeshort-Kauf zu knalligen Farben! Besonders auffällig – und damit sicher – sind Neon-Gelb, Orange und Pink. In Tests der amerikanischen Organisation ALIVE Solutions schnitten diese Farben unter Wasser am besten ab. Neon-Orange ging sogar als klarer Sieger hervor.

Und noch ein Tipp für Sonnen- und Sicherheitsbewusste: Eine Badekappe oder andere Kopfbedeckung in leuchtender Farbe erhöht nicht nur die Sichtbarkeit, sondern schützt zusätzlich vor Sonnenbrand und Hitzschlag.

Also: Beim nächsten Shopping-Ausflug ruhig mutig zur Farbe greifen! Denn ein knalliger Bikini oder eine leuchtende Badehose sieht nicht nur sommerlich frisch aus – sie kann im Ernstfall dein Leben retten.