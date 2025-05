Fernreiseziele: Welche Länder sind die besten Ziele für eine Fernreise?

Fernweh hat jeden schon einmal geplagt. Einfach mal für mehrere Wochen an eines der schönsten Reiseziele der Welt verschwinden? Das ist einfacher gesagt als getan – und häufig mit extrem hohen Kosten verbunden. Trotzdem werden Fernreisen in Deutschland immer beliebter. Irgendwann hat man sich an den typischen Zielen für einen Urlaub sattgesehen. Europa hat zwar einige Traumstrände für einen Badeurlaub zu bieten, reicht Fernreisezielen aber einfach nicht das Wasser. Doch welche Länder bieten sich überhaupt als Fernreiseziel an?

Auf der Welt gibt es hunderte verschiedene Urlaubsziele. Landschaften wie endlose Dünen, Eiswüsten oder weiße Traumstrände mit Palmen und türkisfarbenem Wasser wirst du in Europa aber kaum finden. Dafür lohnt sich eine weite Reise zum Fernreiseziel dann aber doch. Meistens ist es der lange Flug, der den Urlaub in der Ferne erst so richtig teuer macht. An welchen Fernreisezielen du günstiger wegkommst, verraten wir dir.

Welche Fernreiseziele sind am beliebtesten?

Wie die Tourismusanalyse 2024 zeigte, unternehmen an die 20 Prozent deutscher Urlauber im Jahr mindestens eine Fernreise. Das beliebteste Fernreiseziel der Deutschen ist Asien, wobei der Nahe Osten schlechter abschneidet als der Ferne Osten. Auch nach Mittelamerika und Nordamerika unternehmen die Deutschen gerne eine Fernreise. Nordafrika landet im Ranking der beliebtesten Fernreiseziele im Mittelfeld. Aber welche Länder sind die besten Reiseziele für eine Fernreise?

Fernreiseziel in Asien: Sri Lanka

Eine Fernreise nach Sri Lanka ist nicht nur schön, sondern auch günstig. Foto: IMAGO/Panthermedia

Von allen Traumzielen, die für eine Fernreise infrage kommen, haben die wenigsten Sri Lanka auf dem Schirm. Das Fernreiseziel Sri Lanka liegt im Nahen Osten und ist kaum größer als das Bundesland Bayern. Obwohl Sri Lanka so klein ist, ist das Fernreiseziel eines der besten Länder für eine Fernreise – tropische Nationalparks mit exotischen Tieren, Traumstrände und eine reiche Kultur machen das Land spannend. Orientierst du dich für eine Fernreise nach Sri Lanka an der Regenzeit, ist das Reiseziel in den Wintermonaten ziemlich günstig. Hotels bieten hier starke Rabatte an, obwohl die Temperaturen am Fernreiseziel Sri Lanka ab September gleich bleiben.

Versorgst du dich auf Sri Lanka selbst, kannst du vor Ort richtig viel sparen – mit umgerechnet zwei Euro kannst du hier schon einen ganzen Tag verbringen, inklusive Essen und Transport. Wie bei jeder Fernreise musst du beim Flug mit den meisten Kosten rechnen – unter 700 Euro zahlst du in so gut wie keinem Land. Ein Flug nach Sri Lanka kostet dich ca. 800 Euro. Suchst du dir dann in der Regenzeit ein günstiges Hotel, kannst du einen günstigen und exotischen Badeurlaub an einem der schönsten Fernreiseziele verbringen.

Fernreiseziel in Asien: Malediven

Die Malediven sind ein wahres Traumziel für eine Fernreise. Foto: IMAGO/Depositphotos

Dass die Malediven nicht gerade zu den günstigen Fernreisezielen gehören, ist klar. Für viele gehört ein Badeurlaub auf den Malediven zu den ultimativen Reisezielen, gerade wenn es um das Thema Flitterwochen oder Hochzeitsjubiläum geht. Wer eine Fernreise auf den Malediven plant, muss mit Preisen im hohen vierstelligen oder sogar fünfstelligen Bereich rechnen. In den Monaten Juni, Juli, August, September und Oktober ist eine Fernreise auf die Malediven am günstigsten. Wegen der Regenzeit kann es zwar zu kurzen Schauern kommen, doch die Temperaturen bleiben gleich.

Wer sich auf seiner Fernreise nach luxuriösen Hotels und privaten Traumstränden sehnt, der ist auf den Malediven perfekt aufgehoben. Die Malediven überzeugen außerdem mit ihrer reichen Unterwasserwelt, in der Taucher ein wahres Paradies finden. In den Atollen der Malediven wirst du bunte Korallen, einzigartige Fische und vielleicht sogar Mini-Haie sehen, die die Fernreise auf den Malediven zu einem Erlebnis fürs Leben machen. Buchst du einen Badeurlaub in der Nebensaison, kostet dich ein Malediven-Urlaub für zwei Wochen, inklusive Flug für zwei Personen ca. 3.500 Euro.

Fernreiseziel in Asien: Thailand

Thailand zählt zu den beliebtesten Fernreisezielen. Foto: IMAGO/Panthermedia

Thailand ist eines der günstigsten und damit auch beliebtesten Fernreiseziele für einen Badeurlaub. Am besten eignet sich Thailand für eine Rundreise über verschiedene Reiseziele. Thailand ist so vielfältig, dass du in einem Paket gleich die multikulturellen Städte, sonnigen Traumstrände und die bunte Unterwasserwelt mitnehmen kannst. Mit deiner Fernreise startest du in Thailand am besten in Bangkok und begibst dich von dort aus an die Strände und Inseln des tropischen Paradieses. In den städtischen Hotspots Phuket und Bangkok kommst du für Verpflegung, Transportmittel und Unterkunft am günstigsten weg.

Mit über 500 Inseln ist Thailand als Fernreiseziel perfekt für den Badeurlaub geeignet. Auf bekannten Inseln wie Koh Samui wird es jedoch auch teurer werden, da du auf die Preise deines Resorts angewiesen bist. Klimatisch ist Dezember bis April die beste Reisezeit für Thailand, da hier Trockenzeit ist – dementsprechend fallen die Preise jedoch höher aus. Möchtest du eine Fernreise machen, ist der Urlaub im September in Thailand ein absoluter Geheimtipp. In diesem Monat schlägt die Regenzeit nämlich noch nicht auf Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao ein, während Hotels schon gute Rabatte anbieten. Der Flug nach Bangkok könnte sich aber bis zu 1.000 Euro kosten.

Fernreiseziel in Nordamerika: USA

Die USA haben einige spannende Urlaubsorte für eine Fernreise zu bieten. Foto: IMAGO/Cavan Images

Eigentlich sind die USA ein zu großes Land, um sie als einzelnes Fernreiseziel zu benennen. Die USA haben viele Urlaubsorte zu bieten, die sich perfekt für eine längere Fernreise eignen. Egal ob Ost- oder Westküste – die USA haben viele Hotspots für die perfekte Mischung aus Badeurlaub und Städtetrip zu bieten: LA, Las Vegas, New York und Florida zählen zu den beliebtesten Fernreisezielen der USA. Gerade die Küste von Florida wird von vielen Urlaubern wegen ihrer vielen Strandabschnitte und Surf-Möglichkeiten besucht. Wer die perfekte Mischung aus Badeurlaub, Nachtleben und Aktivitäten sucht, ist hier genau richtig aufgehoben – doch das hat auch seinen Preis.

Ein Urlaub am Reiseziel Florida ist wesentlich günstiger als in New York und empfiehlt sich daher mehr für Urlauber, die einfach mal die Luft Amerikas schnuppern wollen. Je nachdem, wo es dich in die USA hin verschlägt, sind Temperaturen und Preise grundsätzlich anders. Am wärmsten und teuersten ist es in den USA von Mai bis Oktober. Während es im Fernreiseziel Florida auch im September schön ist, eignet sich der März für eine Fernreise nach New York am meisten. Allgemein musst du für eine Fernreise in die USA mindestens mit Kosten von 2.000 Euro pro Person kalkulieren.

Fernreiseziel in der Karibik: Dominikanische Republik

In der Dominikanischen Republik erwarten dich wahre Traumstrände. Foto: IMAGO/Panthermedia

Wer in den Wintermonaten nach einem geeigneten Fernreiseziel sucht, um ins Warme zu flüchten, hat in der Dominikanischen Republik die besten Chancen. Von Oktober bis April gibt es in der Dominikanischen Republik keine Regenzeit, sondern pure Sonne und Wärme. Anders als auf den Bahamas ist es in der Dominikanischen Republik für einen Urlaub in der Karibik vergleichsweise günstig. Dafür erhältst du an diesem Reiseziel mindestens genauso weiße Sandstrände, grüne Palmen und türkisfarbenes Wasser wie auf den Malediven!

In der Dominikanischen Republik lohnt es sich sogar, ein All-inclusive-Angebot zu buchen, da die Preise nur wenig teurer sind als andere Unterkünfte. Für einen kleinen Aufpreis erhältst du an diesem Fernreiseziel das Komplett-Paket an Erholung, Entertainment und wunderschöner Landschaft! Ein gutes Urlaubs-Angebot kostet dich in der Dominikanischen Republik pro Person rund 1.500 Euro.

Fernreiseziel in Asien: Bali

Sparfüchse machen ihre Fernreise in Bali! Foto: IMAGO/Panthermedia

Bali gehört zu den günstigsten Fernreisezielen im asiatischen Raum. Wer einen richtigen Schnapper bei seiner Fernreise machen möchte, sollte sich die Insel Bali als Urlaubsort ansehen. Die Insel Bali liegt im Raum Indonesien und gilt als sehr beliebtes Fernreiseziel. Wenn du es besonders günstig haben möchtest, kannst du deine Fernreise nach Bali zur Regenzeit buchen. In den Wintermonaten kann es in Indonesien zwar zu Regenschauern kommen, jedoch bleiben die Nordküste und der Osten Balis weitestgehend verschont und die Temperaturen bleiben hoch. Da die Hotels von November bis März ordentlich mit den Preisen runtergehen, kannst du auf Bali also ein echtes Schnäppchen machen.

Als Selbstversorger bist du auf Bali klar im Vorteil: Während es in den Hotels zu heftigen Preisen für Verpflegung kommen kann, bekommst du Streetfood oder ein Essen im auswärtigen Restaurant schon für wenige Euros. Der einzige Haken bei einer Fernreise nach Bali: Einen Direktflug gibt es nicht. Um nach Bali zu kommen, musst du in den meisten Fällten in Dubai umsteigen, weswegen der Flug teurer werden kann. Alleine der Flug kostet dich ca. 1.000 Euro.

Fernreiseziel in Mittelamerika: Mexiko

Mexiko zählt zu den günstigsten Fernreisezielen. Foto: IMAGO/imagebroker

Schöne Strände, einsame Buchten und unschlagbare Wellen zum Surfen – dafür ist Mexiko bekannt. Obwohl Mexiko zu den weit entfernten Fernreisezielen gehört, ist ein Urlaub dort relativ günstig. Die perfekte Reisezeit für einen Urlaub in Mexiko sind die Wintermonate, vor allem Januar und Februar eignen sich für eine Fernreise. In den Wintermonaten herrschen in Mexiko ca. 30 Grad – im Wasser ist es nicht viel kälter. Die idealen Voraussetzungen für einen Badeurlaub! In Mexiko triffst du außerdem auf eine reiche Geschichte der Maya, deren Kulturerbe immer noch in den Ruinenstädten erhalten ist.

Ob du dich in Mexiko selbst versorgst oder auf All-inclusive setzt, spielt im Grunde keine große Rolle – bei diesem Fernreiseziel findet jeder das passende Angebot. Preislich bewegst du dich mit beiden Optionen im absoluten Mittelfeld. Das Teuerste an einer Fernreise nach Mexiko ist der Flug. Findest du jedoch ein billiges Angebot für ein Flugticket, kann dein Urlaub in Mexiko schon bei 1.000 Euro beginnen.

Fernreiseziel in Nordafrika: Ägypten

Fernreisegefühle ohne eine Fernreise? Das geht in Ägypten! Foto: IMAGO/Panthermedia

Ägypten liegt zwar auf einem anderen Kontinent – ist aber nur einen Katzensprung entfernt. Da Flüge nach Ägypten gerade mal drei Stunden gehen, ist das Land kein wirkliches Fernreiseziel. Trotzdem bekommst du hier jede Menge Eindrücke, die dir in Europa garantiert entgehen: Traumstrände, bunte Korallenriffe und natürlich die Pyramiden. Abhängig davon, in welche Ecke du nach Ägypten reist, kannst du völlig verschiedene Arten von Urlaub machen – Badeurlaub, historische Expedition oder eine fahrt über den Nil. In Ägypten bekommst du Fernreisegefühle, ohne eine wirkliche Fernreise machen zu müssen. Mit Kindern kannst du wegen der niedrigen Flugzeit perfekt nach Ägypten fernreisen.

Was die Preiskategorie angeht, ist Ägypten wesentlich günstiger als andere Fernreiseziele – was ebenfalls an den günstigen Flügen liegt. Wegen der hohen Temperaturen ist die beste Reisezeit für Ägypten von Oktober bis Mai. Auch in den Wintermonaten kannst du in Ägypten unschlagbare All-Inclusive-Angebote in Luxushotels zu billigen Preisen buchen. Eine Woche in Ägypten kostet dich für 2 Personen ca. 1.700 Euro. Zwar bist du dann nicht am anderen Ende der Welt, aber vielleicht macht das die reiche Unterwasserwelt ja wett?

Die besten, beliebtesten und günstigsten Fernreiseziele kennst du jetzt. Du willst dein nächstes Reiseziel davon abhängig machen, wo du die meisten Sehenswürdigkeiten entdecken kannst? Dann haben wir hier eine Liste mit den beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Welt für dich.