Urlaub in Europa: Bitter! Dieser Fehler kommt Reisende teuer zu stehen

Wer einen Urlaub in Europa plant, der rechnet in der Regel mit einer verhältnismäßig kurzen Anreisedauer. Von Deutschland nach Spanien dauert es in der Regel knapp zwei Stunden, nach Frankreich schafft man es schon je nach Urlaubsziel in etwas mehr als einer Stunde und auch für den Weg in den Süden von Skandinavien müssen lediglich zwischen ein und zwei Stunden eingeplant werden. Urlauber, die DIESEN Fehler begehen, müssen allerdings mit einer erheblich höheren Reisezeit rechnen. Das solltest du unbedingt wissen.

Urlaub in Europa: HIER ist Vorsicht geboten

Aus dem Flugzeug steigen, den Koffer in Empfang nehmen und per Taxi oder Shuttlebus binnen weniger Minuten zur Unterkunft. So stellen sich die meisten Reisenden ihren Urlaub in Europa vor. Doch wer bei der Flugbuchung nicht genau genug hinsieht und plötzlich an einem der abgelegenen Airports landet, der verschenkt wohl oder übel kostbare Urlaubszeit. Bei diesen Flughäfen solltest du hellhörig werden.

+++ Urlaub in Europa: In diesen beliebten Touristen-Spots werden Reisende über den Tisch gezogen +++

Egal ob ein Trip in die Pariser Innenstadt oder ein Ausflug ins weltberühmte Disneyland – der Flughafen Châlons-Vatry (XCR), auch Paris-Vatry genannt, ist in keinem der beiden Fälle eine besonders gute Idee. Zumindest nicht, wenn man es vermeiden will, nach dem Flug noch mehr als 100 Kilometer bis zum eigentlichen Reiseziel per Auto weiterzufahren. Doch auch in anderen Teilen von Europa kommt es bei der Flugbuchung bei einigen Reisenden zu ungewollten Verzögerungen.

Weitere Themen:

Wer sich Oslo als Urlaubsort ausgeguckt hat, der muss bei einer Ankunft am Flughafen Sandefjord-Torp (TRF) damit rechnen, dass vor der Ankunft in der Stadt noch 87 Kilometer Luftlinie überwunden werden müssen. Wer dazu auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreift, der muss dafür noch mal gut zwei Stunden on-top mit einplanen.

Ein ähnliches Szenario bildet sich am Flughafen Reus (REU) für all jene ab, die nach Barcelona weiterreisen wollen. Es gilt: Gut geplant ist halb gewonnen.