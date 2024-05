Urlaub an der Nordsee: Touristen müssen jetzt stark sein – beliebte Attraktion dicht

Wer sich einen Sommerurlaub am Meer mit kilometerlangen Stränden und vielen Sonnenstunden wünscht, muss nicht unbedingt in ferne Länder reisen. Schließlich hat auch Deutschland einiges zu bieten, weshalb ein Urlaub an der Nordsee immer beliebter wird. Zahlreiche Küstenstrände laden förmlich zu einer Auszeit am deutschen Meer ein.

Doch für viele Urlauber hat das Ganze oft einen großen Haken: die Gezeiten. Ebbe und Flut machen es nicht immer möglich, sich am Strand im Wasser abzukühlen. Und für den einen oder anderen ist es ziemlich ärgerlich, wenn er erstmal warten muss, bis das Wasser wieder mitspielt, bevor er in den Urlaub starten kann. Eine beliebte Attraktion schaffte bisher Abhilfe. Doch nun gibt es schlechte Nachrichten, über die unser Partnerportal MOIN.de berichtet.

Urlaub an der Nordsee: Schock für Touristen

Die Nordsee-Lagune in Burhave ist der weltweit einzige Meerwasser-Badesee, in dem es weder Ebbe noch Flut gibt. Durch Pumpen wird das Gewässer „stetig mit frischem und biologisch-gereinigtem Nordsee-Wasser gespeist. Das bedeutet: Das Wasser in der Nordsee-Lagune ist einfach immer da“, beschreiben die Verantwortlichen die einzigartige Nordsee-Lagune Butjadingen.

Doch nur wenige Tage vor dem geplanten Saisonstart am 1. Mai macht die schlechte Nachricht die Runde. „Die Nordsee-Lagune wird weder am 1. Mai noch am 1. Juni öffnen. Das neue Ziel ist jetzt der 1. Juli“, heißt es auf der offiziellen Facebook-Seite, wie MOIN.de berichtet. Eine Nachricht, die viele Nordsee-Fans schockierte.

„Grauenhaft“

Zahlreiche Urlauber hatten bereits ihren Urlaub in Butjadingen gebucht und freuten sich schon auf den Besuch in der Nordsee-Lagune, wo Schwimmen rund um die Uhr möglich ist. „Das ist ja grauenhaft“, heißt es in einem Kommentar von einem enttäuschten Touristen.

Wieso die Nordsee-Lagune Butjadingen ihren Start so weit verschieben muss, kannst du in diesem Artikel von MOIN.DE nachlesen. Wer seinen Urlaub an der Nordsee für den genannten Zeitraum bereits gebucht und sich auf die beliebte Attraktion eingestellt hat, wird sich wohl doch mit den Gezeiten arrangieren müssen.