Der Urlaub in Österreich ist für viele Deutsche eine günstige Alternative zu europäischen Ländern wie Frankreich oder Spanien. Doch das könnte sich jetzt ändern.

Das deutsche Statistische Bundesamt hat die Preise in verschiedenen europäischen Ländern verglichen. Dabei wirft das Ergebnis ein schlechtes Licht auf einen Urlaub in Österreich. Im Vergleich mit Deutschland hat das Land zumindest preislich weniger zu bieten.

Urlaub in Österreich ist teurer als in Deutschland

Eigentlich war der Urlaub in Österreich mal eine billige Alternative zu teurem Urlaub in noblen Küstenorten in Frankreich, Italien oder Spanien. Aber mittlerweile wird auch der Urlaub in Österreich teurer. Hier musst du nun 15 Prozent mehr für eine Hotel- oder Restaurantbesuch zahlen als in Deutschland. Zumindest im Monat März diesen Jahres.

Auch interessant: Campingurlaub: Holland war gestern – deutsche Region ist jetzt im Trend

Aber auch in anderen Ländern war es zur gleichen Zeit plötzlich teurer. In Schweden etwa sind die Preise um 17 Prozent teurer gegenüber Deutschland, in Irland sogar um 21 Prozent und in Finnland um 25 Prozent. Ganz besonders teuer sind die Übernachtungskosten in Dänemark und Norwegen und zwar um über 40 Prozent mehr als Deutschland.

Urlaub im Süden und Osten günstiger

Im großen europaweiten Gaststätten- und Hotelvergleich liegt die Schweiz nach wie vor preislich vorne, mit 61 Prozent mehr im Gegensatz zu Deutschland. In der Türkei und in Albanien lässt es sich am günstigsten übernachten und dinieren (-56 Prozent gegenüber Deutschland). Selbst in Italien ist es noch fünf Prozent billiger als in Deutschland und auf Zypern und in Kroatien 17 Prozent.

Diese Länder sind auch noch günstiger:

Spanien, Polen und Tschechien: 18 Prozent

Griechenland: 21 Prozent

Portugal und Malta: 28 Prozent

Montenegro und Rumänien: 46 Prozent

Deshalb empfehlen die Statistiker einen Urlaub im Süden und im Südosten Europas.

Mehr News:

„Gestiegene Energie- und Lebensmittelkosten schmälern das Budget vieler Menschen in Deutschland für Urlaubsreisen. Gerade in süd- und südosteuropäischen Urlaubsländern ist jedoch das Preisniveau bei Gaststätten- und Hoteldienstleistungen deutlich niedriger als in Deutschland“, heißt es.