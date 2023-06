Urlaub in Albanien wird zum neuen Trend – diese Länder musst du jetzt auch auf dem Schirm haben

Deutschland sucht sich neue Urlaubsziele! Nach der Pandemie zieht es die Deutschen wieder in die Ferne. Überraschend steigt die Beliebtheit östlicher Staaten. Urlaub in Albanien beispielsweise ist in diesem Sommer angesagt.

Doch auch andere Länder steigen in der Beliebtheitsskala. Wem der Urlaub in Albanien jedoch zu weit entfernt ist, dem bieten sich auch in unmittelbarer Nähe spannende Orte.

Urlaub in Albanien: Günstig und schön

Weshalb Albanien so weit oben auf der Liste vieler Touristen – übrigens nicht nur von Deutschen – steht, ist schnell erklärt. Das Land hat einige spektakuläre Landschaften und Sehenswürdigkeiten zu bieten.

Der vielleicht größte Faktor dreht sich aber – natürlich – um das Geld. Denn im Gegensatz zu Hotspots wie Spanien und Griechenland kann man in Albanien vergleichsweise günstig Urlaub machen (hier mehr erfahren). Damit ist der Balkanstaat allerdings nicht allein.

Optionen in der Nähe von Deutschland

Doch immer mehr tun sich weitere Optionen in der direkten Nähe von Deutschland auf. Daten von „Expedia“ und „FeWo-direkt“ zeigen, dass auch Tschechien und Polen als Urlaubsziel immer attraktiver werden.

So verbucht „FeWo-direkt“ beispielsweise 70 Prozent mehr Anfragen für Ferienhäuser in der polnischen Woiwodschaft Westpommern im Vergleich zum letzten Jahr und für die Karlsbader Region in Tschechien sogar 90 Prozent.

Urlaub: Auch hier ist es günstig

Auch hier scheint der Preis eine Rolle zu spielen. Denn auch Städtereisen nach zum Beispiel Prag oder Warschau können kostengünstig sein. In der tschechischen Hauptstadt Prag zahlt man im Durschnitt beispielsweise 65 Euro weniger pro Nacht für ein Hotel als in Amsterdam.

„In dieser Zeit der steigenden Preise geht es darum, das meiste aus dem eigenen Urlaubsbudget herauszuholen“, sagt Expedia-Sprecherin Susanne Dopp. Ein Trend der sich durch das steigende Interesse für Urlaub in Albanien, Polen oder Tschechien bestätigt wird.