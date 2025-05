Urlauber steuern beliebte Reiseziele an – als sie dort ankommen, trifft sie der Schlag

Wer sein Reiseziel wählt, hat die Qual der Wahl, wo er seine entspannte Auszeit genießen will. Ob Strand oder doch lieber die Berge – für jeden Urlauber gibt es das perfekte Reiseziel.

Dabei gibt es um viele Orte einen regelrechten Hype. Nicht nur der Ballermann auf Mallorca, auch die Stadt der Liebe – Paris – zählt dazu. Aber genau nach dieser Stadt benannt gibt es ein Syndrom, das viele Urlauber bereits leidvoll durchgemacht haben.

Urlaub: Vor Ort folgt die Ernüchterung

Laut „Reisereporter“ ereilt viele Urlauber nämlich regelmäßig das sogenannte „Paris-Syndrom“. Darunter versteht man eine reale psychologische Störung, „die manchmal von Erstbesuchern in Paris, Frankreich, erlebt (wird, Anm. d. Red.), deren Erwartungen an die Stadt so stark romantisiert sind, dass sie überwältigend enttäuscht sind, wenn sie mit der Realität konfrontiert werden“.

Aber Paris ist nicht die einzige gehypte Stadt, bei der manch Reisender in seinem Urlaub diese Art von Enttäuschung erlebt. Seit 2021 dokumentiert das Gepäckaufbewahrungs-Unternehmen Radical Storage jedes Jahr den „Paris-Syndrom-Bericht“ – so auch für 2024. Doch hier war es nicht Paris, das solch ein Syndrom hervorrief.

Traum-Ort wird zur Enttäuschung

Immerhin schaffte es keine deutsche Stadt ins Ranking. Dafür aber einige andere, eigentlich beliebte Urlaubsorte. Die Top 10 sieht wie folgt aus:

Cancún, Mexiko Antalya, Türkei Punta Cana, Dominikanische Republik Peking, China Orlando, USA Mumbai, Indien Honolulu, Hawaii Johor Bahru, Malaysia Kyoto, Japan Playa del Carmen, Mexiko

+++ Urlaub in der Türkei: Touristen erreichen Flughafen – und schäumen vor Wut: „Bodenlos“ +++

Gerade Mexiko galt bislang als beliebte Region für Urlaube. Viele dürften die Ergebnisse des Rankings daher überraschen. Das Hauptproblem für viele Cancún-Touristen: Scheinbar, werden sie hier immer wieder abgezockt. 14,2 Prozent geben demnach an, hier wieder enttäuscht abzureisen.

Hier ist der Urlaub durch und durch „schlecht“

Die chinesische Hauptstadt Peking erhielt dagegen den höchsten Anteil an Bewertungen, in denen das Erlebnis als „schlecht“ bezeichnet wurde, nämlich 4,4 Prozent, gefolgt von Orlando mit 3,7 Prozent und Cancún mit 3,6 Prozent.

Auch der Urlaubsort Antalya kommt bei Reisefans alles andere als gut weg. Schaut man sich die Rezensionen an, so ist einem schnell klar, dass viele hier bereits das Paris-Syndrom ereilt hat. Was die Reisendenden hier im Detail zu bemängeln hatten, kannst du hier nachlesen >>>.