Urlaub in der Türkei: Touristen reisen nach Antalya – viele wollen kein zweites Mal hin

Wer seinen Sommer-Urlaub viele Monate im Voraus plant, hat meist ganz genaue Vorstellungen, was man an seinem Traum-Reiseziel alles erleben will. Das kann natürlich für mächtig Vorfreude sorgen – die vor Ort dann mitunter in eine gewisse Enttäuschung umschlägt. Denn so, wie sich Ferienorte im Netz präsentieren oder gewisse Städte in Film und Fernsehen inszeniert werden, ist es in der Realität tatsächlich eher selten.

In der Fachwelt bezeichnet man die daraus resultierende Enttäuschung bei Touristen häufig als „Paris-Syndrom“. Gerade die von vielen romantisierte „Stadt der Liebe“ in Frankreich spendierte nicht wenigen Erstbesuchern direkt eine kalte Realitätsdusche.

Urlaub in der Türkei: Antalya kommt nicht bei allen gut weg

Und schenkt man den Google-Rezensionen einiger beliebter Ferienorte Glauben, dann könnte offenbar auch ein erstmaliger Urlaub in der Türkei schnell mal ein „Antalya-Syndrom“ nach sich ziehen…

+++ Lese-Tipp: Urlaub: Flug verspätet und Hotel abgeranzt – so bekommen Reisende ihr Geld zurück +++

Der global agierende Gepäckaufbewahrungsservice „Radical Storage“ hat mehr als 97.000 Reise-Rezensionen auf Google analysiert – und anschließend aus den 100 meistbesuchten Städten der Welt die Top- bzw. Flop-Ten mit den meisten enttäuschten oder negativen Bewertungen zusammengestellt.

+++ Auch interessant Urlaub in der Türkei: Touristen erreichen Flughafen – und fallen vom Glauben ab: „Bodenlos“ +++

Während es die Karibik-Strände von Cancún (Mexiko) auf den ersten Platz schaffen (14,2 Prozent der Google-Bewertungen fielen negativ aus), folgt direkt auf dem Silbertreppchen die Türkei mit der Millionenstadt Antalya. Die Metropole an der Mittelmeerküste lockte allein im Jahr 2024 rund 17 Millionen Touristen an, 2025 will man die 18-Millionen-Marke knacken.

Jeder zehnte Urlauber ist enttäuscht

Strände mit türkisblauem Wasser, die beeindruckende Historie der einstigen römischen Hafenstadt, zahlreiche Sehenswürdigkeiten, die herzliche Gastfreundschaft der Menschen vor Ort – so stellen sich viele die Stadt an der türkischen Südküste vor. Umso überraschender, dass der Analyse von „Radical Storage“ zufolge rund 12,2 Prozent der Antalya-Rezensionen negativ ausfielen.

Die größten Kritikpunkte der enttäuschten Türkei-Urlauber: Antalya sei als „Tourismushauptstadt“ des Landes mittlerweile zu kommerzialisiert. Die Strände seien überfüllt und der Service vor Ort wird als minderwertig kritisiert. Zudem warnen mehrere Besucher in ihren Rezensionen vor Preisfallen, bei denen nichtsahnenden Touristen das Geld aus der Tasche gezogen werde.

Mehr News:

Jedoch muss noch einmal betont werden: Nur 12,2 Prozent der Bewertungen waren laut der Analyse negativer Natur. Das könnten umgerechnet Hunderttausende Betroffene sein. Aber gleichzeitig hatten eben auch fast 88 Prozent aller Touristen eine gute Zeit in Antalya.

Wer also schon seit Jahren regelmäßig schöne Urlaube in der Türkei verbracht hat, sollte sich von diesen Zahlen nicht abschrecken lassen.