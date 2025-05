Urlaub: Eiffelturm out? DAS sind die Top-Sehenswürdigkeiten der Deutschen

Wenn die Reise-Saison wieder startet, fragen sich viele oftmals, wo denn ihr Urlaub hingehen könnte. Ob ans Meer, in die Berge oder ins Ausland – viele wollen einfach für einige Tage den Alltag entspannt hinter sich lassen.

Während einige nichts mehr lieben, als mit einem Buch am Strand zu liegen, bevorzugen andere Urlauber eher das Abenteuer und die Action. Und was bietet sich da mehr an, als an Orte zu reisen, die für ihre Sehenswürdigkeiten bekannt sind. Die Deutschen haben da auf jeden Fall einige Favoriten…

Sehenswürdigkeit aus Deutschland auch dabei

„Urlaubsguru“ hat nämlich in einer Umfrage herausgefunden, was die zehn beliebtesten Attraktionen der Deutschen sind. Und wer jetzt auf den Eiffelturm in Paris getippt hat, liegt daneben. Tatsächlich geht aus der Erhebung hervor, dass sich die beliebtesten Sehenswürdigkeiten in den USA befinden. So belegen mit 32,8 Prozent die atemberaubenden Niagarafälle im Norden der USA Platz ein, gefolgt vom Grand Canyon ganz im Süden (28,9 Prozent). Auf dem dritten Platz reiht sich die Golden Gate Bridge in San Francisco mit 24,9 Prozent ein.

Dicht dahinter folgen die Pyramiden von Gizeh in Ägypten (22,2 Prozent). Diese zählen zu den ältesten erhaltenen Bauwerken der Menschheit. Tatsächlich landet der Eiffelturm in Paris mit 21,9 Prozent erst auf dem fünften Platz. Auch überraschend weit hinten ist das Kolosseum in Rom. Mit 21,3 Prozent sichert es sich den sechsten Platz der beliebtesten Attraktionen der Deutschen.

Auf den Plätzen sieben und achten finden sich das Great Barrier Reef in Australien und die historische Stätte Machu Picchu in Peru wieder. Auf dem vorletzten Platz der Top-10 reiht sich das Architekturwunder Taj Mahal ein. Aber auch eine deutsche Sehenswürdigkeit hat es in das Ranking geschafft. Das Schloss Neuschwanstein wird laut der Umfrage von 13,4 Prozent der Deutschen gern gesehen und landet auf dem zehnten Platz.