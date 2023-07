Wer seinen Urlaub in Italien zum Wochenstart antreten wollte, der schaute in die Röhre, wenn er das Ziel Sizilien hatte. Denn am Flughafen Catania an der Ostküste der Insel war in der Nacht zu Montag (18. Juli) plötzlich ein Großbrand entstanden.

Doch auch wer seinen Urlaub in Italien in dieser Woche beenden und wieder zurück in die Heimat fliegen wollte, der hat aktuell schlechte Karten. Noch bis einschließlich Mittwoch (19. Juli) soll der Flugverkehr hier auf Eis gelegt bleiben.

Urlaub in Italien: Bürgermeister von Catania warnt

Wie es zu dem Feuer-Drama kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen von Feuerwehr und Polizei nach dem Großbrand am Flughafen Catania dauern an. Verletzt worden sei dank der schnellen Reaktion der Einsatzkräfte dabei niemand. „Wir danken den Feuerwehrleuten, den staatlichen Behörden, den Ersthelfern und der Flughafengemeinschaft für die schnelle Reaktion“, hieß es in einer Mitteilung des Flughafens am Montag bei Twitter.

Am Fuße des Vulkans Ätna gelegen, ist man riesige Rauchschwaden rund um den Flughafen schon gewöhnt. Dass aber ausgerechnet der Airport selbst plötzlich in Flammen stand, dürfte für umliegende Beobachter neu gewesen sein und sorgte für Alarm. Und die Auswirkungen des Brandes sind verheerend: Fast ganze drei Tage lang kann kein Flieger mehr in Catania abheben oder landen. Erst am Mittwoch ab 14 Uhr soll der Flugbetrieb wieder starten. „Es werden erhebliche Einschränkungen für italienische Fluggäste sowie ausländische Reisende erwartet“, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Der Flughafen Catania informierte am Montag auf Twitter über das Brandereignis.

Auch Catanias Bürgermeister Enrico Trantino (Fratelli d’Italia) sprach am Montag eine Warnung aus. Demnach sollten Touristen und Einheimische „wegen vorhersehbarer schwerwiegender Verkehrsbeeinträchtigungen“ aktuell auf keinen Fall zum Flughafen kommen.

Hiobsbotschaften aus Italien mehren sich

Erst am vergangenen Samstag (15. Juli) wurde der Flugverkehr in Italien landesweit lahmgelegt – und das ausgerechnet in der Hauptreisezeit. Der Grund war ein Streik. Auch aus Deutschland steuern täglich verschiedene Fluggesellschaften den Airport der sizilianischen Küstenstadt Catania an.

Weitere News:

Catanias Flughafen ist der fünftgrößte Flughafen Italiens – nach Angaben von Assaeroporti, dem italienischen Flughafenverband, wurden dort im Mai mehr als eine Million Passagiere abgefertigt. Die Ostküste Siziliens ist für einen Urlaub in Italien besonders beliebt, locken hier etwa die Liparischen Inseln oder Städte wie Taormina oder Syrakus zu einer Rundreise. (mit dpa)