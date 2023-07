Wem es in Deutschland im Sommer nicht schon warm genug ist, reist für seinen Urlaub gerne nach Spanien oder Italien. Dort kann man entspannen und sich im offenen Meer abkühlen.

Kritisch wird es allerdings, wenn der Trip in den Urlaub Auswirkungen auf die Gesundheit haben könnte. Das ist aktuell in Spanien, Italien und anderen Ländern der Fall. Der Gründe: große Hitze und Saharastaub!

Urlaub: Hitzewelle überrollt Mittelmeer

In Deutschland ächzen die Menschen unter den Temperaturen. Doch 30 Grad Celsius sind nichts im Vergleich zu dem, was die Menschen aktuell in Spanien und anderen Ländern am Mittelmeer durchmachen. Dort ist man froh, wenn es nachts diese Temperaturen gibt, tagsüber kann man getrost davon ausgehen, dass das Thermometer über 40 Grad Celsius ansteigt.

Keine Frage, die derzeitige Hitzewelle ist keineswegs gesund – im Gegenteil. Sie kann für Menschen, besonders alte oder schwache, ernste Folgen haben. Das gilt selbstverständlich auch für diejenigen, die dort im Urlaub und keineswegs an solche Temperaturen gewöhnt sind.

Staubwelle rollt an

Daher hat in Spanien der nationale Sicherheitsdienst bereits die höchste Alarmstufe ausgerufen. Allerdings gibt es ein weiteres Phänomen, vor dem man sich aktuell sorgt. Wie der Beobachtungsdienst „Copernicus“ berichtet, kommt auf Einwohner und Menschen im Urlaub eine größere Menge Saharastaub zu.

Eine Verschlechterung der Luftqualität geht damit einher. Betroffen ist vor allem Spanien, aber auch Teile Italiens und Südfrankreichs. Die Hitzewelle und der Staubtransport stünden in direkter Beziehung zueinander, da beides durch die heiße Luft in der Sahara verursacht werde.

Urlaub: Auswirkungen für alle

„Im Unterschied zu einigen Episoden über dem Mittelmeer früher im Jahr zeigen unsere Vorhersagen eine höhere Konzentration von Feinstaub sowohl an der Oberfläche als auch weiter oben in der Atmosphäre“, erklärte Forscher Mark Parrington.

Eine Verschlechterung der Luftqualität kann gesundheitliche Folgen haben, besonders wenn man ohnehin schon angeschlagen ist. Wer in den Urlaub nach Spanien, Italien und Co. fährt, sollte sich dessen bewusst sein.