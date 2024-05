Urlaub in Spanien und der Türkei ist Schnee von gestern – für diese Trend-Regionen musst du nicht weit reisen

Endlich ist wieder Frühling! Auch wenn das Wetter noch einer Achterbahnfahrt gleicht, steht für viele Menschen der langersehnte Jahresurlaub im Sommer kurz bevor. Doch der Urlaub in Spanien und der Türkei ist inzwischen Schnee von gestern.

Es gibt ein paar Trend-Regionen, die die südlichen Länder um Längen schlagen. Wo du bald einen perfekten Urlaub genießen kannst, erfährst du bei uns.

Urlaub in Spanien und der Türkei ist out

Zählst du auch schon die Tage bis zu deinem wohlverdienten Sommerurlaub herunter? Dann heißt es: Tschüss Arbeit – hallo Entspannung! Aber hast du auch schon etwas gebucht oder bist du eher der Last-minute-Typ? Allen, die noch nicht gebucht haben, sei gesagt, dass der Urlaub in Spanien und in der Türkei inzwischen Schnee von gestern ist. Es gibt ein paar Regionen, die jetzt absolut im Trend liegen und auch viel einfacher erreichbar sind.

Eine neue Studie enthüllt nämlich die Top-Reiseziele für 2024 in Deutschland. Mithilfe des Google Keyword Planners analysiert die Studie, die von Meersburg24 veröffentlicht wurde, die 42 beliebtesten Sommerurlaubsziele in Deutschland anhand von durchschnittlichen monatlichen Suchanfragen im ersten Quartal 2024. Und eines wird dabei besonders deutlich: Die Deutschen zieht es vor allem in den Norden, weniger in den Süden.

Hier machen die Deutschen Urlaub

Absolutes Top-Reiseziel in Deutschland und damit ungeschlagen auf Platz 1 ist – Trommelwirbel – Norderney. Die ostfriesische Insel in der Nordsee liegt mit 68.500 Suchanfragen ganz vorne bei den Deutschen. Wer braucht da noch Urlaub in Spanien und der Türkei? Auf Platz 2 folgt die Insel Rügen mit 52.400 Suchanfragen, Platz 3 belegt Kühlungsborn (49.500 Suchanfragen), die Stadt in Mecklenburg-Vorpommern.

Danach folgen die Ziele Sylt, Warnemünde, Borkum, Büsum, Langeoog, Timmendorfer Strand und Norddeich auf den Plätzen 4 bis 10. Das zeigt eindeutig, dass der Norden insgesamt ganz vorne liegt bei den Top-Urlaubszielen in Deutschland.

Doch auch die Fans des Süden sollten nicht verzagen. Auf Platz 11 liegt Füssen. Die Stadt im bayerisch-schwäbischen Landkreis Ostallgäu ist damit das beliebteste Ziel in Süddeutschland. Danach folgt direkt Oberstdorf in Bayern auf Platz 12. Aber egal wohin dein nächster Urlaub geht, er wird bestimmt phänomenal!

