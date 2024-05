Urlaub in Spanien oder Griechenland ist out – DAS sind jetzt die Top-Reiseländer

Der Sommer steht vor der Tür. In den kommenden Monaten werden Millionen deutsche Touristen ihren Urlaub in Spanien, Griechenland und anderen Ländern verbringen.

Während die genannten Länder am Mittelmeer zu den Klassikern für deutsche Reisende zählen, haben sich unter Experten in den vergangenen Jahren völlig andere Regionen zu den Top-Reisezielen entwickelt. Das renommierte Reise-Magazin „Lonely Planet“ hat die Top-Reiseziele 2024 gekürt. Wer nicht schon wieder Urlaub in Spanien, Griechenland oder der Türkei machen will, kann sich von der Liste der Experten inspirieren lassen.

Urlaub in Spanien, Griechenland oder Türkei nicht mehr hoch im Kurs?

Das Magazin hat die besten Reiseziele 2024 in verschiedene Kategorien unterteilt: die besten Länder, die besten Städte und die besten Regionen. Und so sehen die Rankings aus:

Top-Reiseziele 2024: Länder

Platz 1: Mongolei

Platz 2: Indien

Platz 3: Marokko

Platz 4: Chile

Platz 5: Benin

Platz 6: Mexiko

Platz 7: Usbekistan

Platz 8: Pakistan

Platz 9: Kroatien

Platz 10: St. Lucia

Kroatien und die Karibik-Insel St. Lucia verwundern auf der Liste nicht wirklich. Und auch Indien oder Marokko sind für deutsche Urlauber längst keine Geheimtipps mehr.

Doch speziell die Mongolei auf Platz 1 dürfte überraschen. Das Land im fernen Osten zwischen Russland und China ist bekannt für weite, steinige Landschaften. Wer die Mongolei im Winter besuchen möchte, sollte sich warm anziehen. Die Durchschnitts-Temperaturen liegen dann bei unter minus 20 Grad.

Top-Reiseziele 2024: Städte

Platz 1: Nairobi (Kenia)

Platz 2: Paris (Frankreich)

Platz 3: Montreal (Kanada)

Platz 4: Mostar (Bosnien & Herzegowina)

Platz 5: Philadelphia (USA)

Platz 6: Manaus (Brasilien)

Platz 7: Jakarta (Indonesien)

Platz 8: Prag (Tschechien)

Platz 9: Izmir (Türkei)

Platz 10: Kansas City (USA)

Paris und Prag standen für die meisten Touristen vermutlich bereits auf dem Reiseplan. Und auch in Izmir dürften viele deutsche und deutsch-türkische Touristen bereits gewesen sein.

Interessant ist hingegen für deutsche Urlauber: In den USA gelten laut „Lonely Planet“ nicht etwa New York, Miami oder Los Angeles als attraktivste Städte, sondern Philadelphia und Kansas City.

Top-Reiseziele 2024: Regionen

Platz 1: Trans-Dinarica-Radroute (Westbalkan)

Platz 2: Kangaroo Island (Australien)

Platz 3: Toskana (Italien)

Platz 4: Donegal (Irland)

Platz 5: Baskenland (Spanien)

Platz 6: Südthailand

Platz 7: Swahili-Küste (Tansania)

Platz 8: Montana (USA)

Platz 9: Saalfelden Leogang (Österreich)

Platz 10: Nord-Schottland

Die Toskana ist bei deutschen Urlaubern seit jeher enorm beliebt – genau wie Saalfelden. Hier gibt „Lonely Planet“ den Touristen aus Deutschland nun wahrlich keine Geheimtipps. Und auch der Süden Thailands wurde in jüngerer Vergangenheit unter deutschen Touristen immer populärer.

Interessanter sind für deutsche Touristen hingegen die anderen Tipps. Wer seinen nächsten Urlaub nicht schon wieder in Spanien, Griechenland oder der Türkei verbringen und stattdessen in Europa etwas Neues entdecken möchte, könnte es bei seinem nächsten Urlaub daher in Schottlands hohem Norden oder im irischen Donegal versuchen.