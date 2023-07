Schon ein Ziel für deinen nächsten Campingurlaub ausgesucht? Nein? Dann solltest du dir diese Liste ansehen. Unter den Top 11 Campingplätze in Europa sind viele aus Deutschland vertreten. Und die hängen Holland total ab.

Campingurlaub in Holland, wer? Dieses Ziel in Deutschland ist das neue Traumziel.

Campingurlaub: Das sind die Top 11 Ziele in Europa

Unter den Top 10 Camping-Regionen in Europa sind auch einige aus Deutschland dabei. Eine Region schafft es sogar gleich hinter dem Gardasee und Sardinien in Italien auf Platz 2. Und zwar ist das der Bodensee. Hier gibt es insgesamt 48 Campingplätze.

Die Ostseeinsel Fehmarn belegt den vierten Platz und Rügen in Mecklenburg-Vorpommern Platz 7. Direkt danach folgen Hamburg, der Brombachsee in Bayern und der Schwarzwald-Gebirge in Baden-Württemberg.

Das ist die komplette Liste. Foto: Wasser Beyond

So schön ist es am Bodensee

Was das Google-Suchvolumen angeht, hätte es der Bodensee schon beinahe am Gardasee vorbei auf den ersten Platz geschafft. Jeden Monat wird der Ort fast 130.000 Mal in der Suchmaschine aufgerufen. Das könnte daran liegen, dass man es sich hier das ganze Jahr gut gehen lassen kann. Dafür sorgt das „einzigartiges Klima“, das der Wärme speichernde See sowohl im Winter als auch im Sommer zu einem Traumziel macht.

Mit einer Größe von über 500 Quadratkilometern ist es der drittgrößte Binnensee Mitteleuropas, der zugleich von Deutschland, Schweiz, Österreich und Liechtenstein umrandet wird. Neben dem See locken hier auch unzählige Strandbäder, wie „BeyondCamping“ berichtet.

Derweil werden in NRW die Preise für einen Campingurlaub immer teurer. Das hat der Automobilclub im Vergleich zum vergangen Jahr festgestellt. Wie das wohl weitergeht? Das kannst du in unserem Urlaubsartikel nachlesen.