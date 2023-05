Urlaub in Österreich und Schweiz war gestern – dieses Land wird plötzlich zum Geheimtipp

Gerade Familien mit Kindern überlegen sich in der Regel zwei Mal, ob sie eine Reise in weit entfernte Länder auf sich nehmen wollen. Und auch preistechnisch muss der Urlaub bei vielen im Rahmen bleiben. So standen bislang Länder wie Österreich und die Schweiz ganz oben auf der Liste der Reiselustigen.

Doch ein Land dürften viele deutsche Touristen bislang noch gar nicht auf dem Schirm gehabt haben. Es gilt als echter Geheimtipp. Wer seinen Urlaub bislang in Österreich oder der Schweiz verbracht hat, sollte jetzt auch mal dieses Nachbarland in Betracht ziehen.

Alternative zum Urlaub in Österreich und Schweiz

Wer an die Alpen denkt, der hat wohl direkt die malerischen Landschaften Österreichs oder der Schweiz vor Augen. Doch ein kleines Fleckchen wird dabei komplett ignoriert: Das Fürstentum Liechtenstein. Zwischen den beiden deutschen Nachbarländern gelegen, gilt es in diesem Jahr als echter Geheimtipp.

Zwar beeindruckt es als sechstkleinstes Land der Welt nicht gerade durch seine Größe. Doch dennoch hält es einige Highlights bereit, die Reisenden einen echten Traumurlaub garantieren.

Gerade Wander-Liebhaber kommen in Liechtenstein auf ihre Kosten. Zahlreiche Routen, die auch für Einsteiger geeignet sind, führen durch die abwechslungsreiche Landschaft. An kaum einem anderen Ort der Welt soll das Wanderwegnetz so dicht ausgebaut sein, wie in Liechtenstein, berichtet das „Reisemagazin“. Seit 2019 gibt es sogar einen ganz neuen Wanderweg, der anlässlich des 300. Geburtstags des Fürstentums eingeweiht wurde. Dieser soll alle Gemeinden miteinander verbinden. Doch noch weitere Highlights warten hier auf Urlauber.

Ausflüge zu Land und Wasser

Idyllisch am Rhein gelegen, verheißt eine Reise nach Liechtenstein aber auch zahlreiche Möglichkeiten für Ausflüge am und auf dem Wasser. Wer aber weniger Wert auf Natur und stattdessen mehr auf Kultur legt, auch der kommt hier auf seine Kosten.

In der Hauptstadt Vaduz lässt sich auf den Spuren der Geschichte wandeln. Bei einem Ausflug zum gleichnamigen Schloss können Touristen nicht nur eine Reise in die Vergangenheit erleben, sondern genießen auch eine fabelhafte Aussicht über das gesamte Land durch seine Lage auf einem Hügel. Und auch die günstige Lage des Landes an sich ist Argument genug, Liechtenstein bei seiner Reiseplanung in Betracht zu ziehen. Durch die kurzen Entfernungen im gesamten Land sind auch andere Orte schnell erreicht. So etwa der Bodensee.

Wenn du also mal Abwechslung von deinem Urlaub in Österreich und der Schweiz suchst, ist Liechtenstein genau die richtige Wahl. Denn auch preislich ist das Land eine unentdeckte Perle in den Alpen.