Urlaub an der Nordsee: Frau ist nach Gosch-Besuch völlig entsetzt und fällt vernichtendes Urteil

Für viele gehört ein Besuch bei Gosch zum Urlaub an der Nordsee einfach dazu. Doch nicht jeder Gast macht bei der Restaurant-Kette gute Erfahrungen. Eine Frau war nach ihrem Besuch völlig entsetzt.

Beim Urlaub an der Nordsee ein leckeres Fischbrötchen bei Gosch in St. Peter Ording oder auf Sylt: Viele Besucher schwören auf einen Abstecher in einen der Franchise-Betriebe. Doch längst nicht alle verbinden mit Gosch das norddeutsche Lebensgefühl, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Viele positive Rezensionen für Gosch

Die geteilte Meinung spiegelt sich auch in den Kunden-Bewertungen im Internet wider: Allein bei Google gibt es knapp 7.000 Bewertungen für Gosch in St. Peter-Ording. Die meisten fallen positiv aus. Im Durchschnitt kommt Gosch in St. Peter Ording auf 4,0 von 5,0 Sternen.

Doch neben den vielen positiven Bewertungen finden sich auch diverse negative Rezensionen. Gegenüber der Redaktion von „MOIN.DE“ berichtete eine Urlauberin von ihrem Besuch bei Gosh in St. Peter-Ording.

Das sagt das Unternehmen dazu

Eigenen Angaben zufolge habe sie dort kürzlich ein Backfisch-Brötchen gegessen. „Der Hunger trieb es rein“, sagte sie. Ihrer Ansicht nach habe die Qualität des Backfisches bei Gosch in St. Peter-Ording sehr zu wünschen übriggelassen. „Der schmeckte, als wäre er von gestern gewesen.“ Das Fischbrötchen sei deswegen ungenießbar gewesen. Für sie steht fest: „Nochmal werde ich wohl nicht zu Gosch in St. Peter-Ording gehen.“

Auf Nachfrage von „MOIN.DE“ antwortete die Geschäftsführung von Gosch in St. Peter-Ording: „Sicherlich kommt es hin und wieder zu Beschwerden. Allerdings sind diese im Verhältnis zu der Gesamtleistung, die wir täglich an diesem Standort erbringen, eher gering. St. Peter-Ording ist unser beliebtester und umsatzstärkster Standort auf dem Festland, mit bis zu 2.000 Essen am Tag und über 1.000 Fischbrötchen.“ Was Gosch sonst noch auf Nachfrage von „MOIN.DE“ äußerte, liest du hier.