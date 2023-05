Urlaub an der Nordsee: Neues Highlight auf beliebter Insel – doch DAS sorgt für Wut

Ihren Urlaub an der Nordsee verbringen Touristen aus den unterschiedlichsten Motiven. Die einen zieht die raue See an, manch anderen die heilende Wirkung der salzhaltigen Luft. Manche Nordsee-Insel gilt vor allem auch als Treffpunkt der Reichen und Schönen.

Dabei kommt vielen in erster Linie wohl die Insel Sylt in den Sinn, auf der FDP-Chef Christian Lindner und Franca Lehfehldt sich im vergangenen Jahr ganz pompös das Ja-Wort gegeben haben (mehr hier). Doch auch eine andere Nordsee-Insel lockt mittlerweile anspruchsvolles Urlaubs-Publikum an. Das sorgt jedoch nicht nur für Begeisterung, wie unser Partnerportal „Moin.de“ berichtet.

Urlaub an der Nordsee: Insulaner fürchten „Versyltung“

Die Rede ist von der Insel Norderney. Stein des Anstoßes ist die Eröffnung eines neuen Restaurants des Fernsehkochs Nelson Müller. Jetzt will der Starkoch sein „Müllers auf Norderney“ am Westrand auf Norderney eröffnen. Viele freuen sich auf das Brasserie-Konzept im dritten Restaurant des Starkochs nach Essen und dem Rheingau. Vom Austern über Kaviar, bis hin zu veganer Currywurst ist alles dabei.

Das Angebot scheint viele Insulaner und Touristen anzusprechen. Doch in den Sozialen Netzwerken häufen sich auch Befürchtungen. Viele sind angesichts der teilweise gesalzenen Preise für die Produkte der gehobenen Küche erschrocken. Ein Wagyu Burger kostet beispielsweise 32 Euro, das Gericht „Oscietra Caviar vom russischen Stör“ schlappe 120 Euro. Manch einer spricht im Zusammenhang mit den Luxusmenüs gar von einer „Versyltung“.

Urlaub auf Nordsee-Insel bald unbezahlbar?

Viele Norderney-Fans fürchten, dass noch mehr teure Restaurants folgen und das Preis-Niveau auf der ganzen Insel nach oben schießen könnte. „Norderney entwickelt sich ganz langsam zu einer Schickimicki-Insel im Sylt-Style. Bitte tut uns das nicht an. Es ist so eine tolle Insel für uns alle. Also ich brauche keine Bussi-Bussi und Stößchen Gesellschaft, obwohl ich Nelson Müller sehr mag“, schreibt ein Mann auf Facebook.

Wann und wo das Restaurant von Nelson Müller auf Norderney eröffnet, erfährst du hier bei unserem Partnerportal „Moin.de“.