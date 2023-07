Campen ist nicht jedermanns Sache. Klar, auf der einen Seite ist da die Freiheit, jeden Morgen unter freiem Himmel aufwachen oder mit seinem Camper überall hinfahren zu können. Die Annehmlichkeiten eines schicken Hotels sind aber auch nicht zu verachten. Stets ein sauberes Bett, das Badezimmer ist in Reichweite und gehört nur einem selber. Ja, die Wahl des Urlaubs gleicht einer Glaubensentscheidung. Das hätte vielleicht auch Neu-Camperin Rüki Grieger aus dem nordrhein-westfälischen Windeck bedenken sollen.

Die fährt nämlich in der Kabel1-Camping-Doku „Yes we camp“ zum ersten Mal mit ihrer Familie in den Camping-Urlaub. Und sagen wir es mal so: Pure Entspannung war nach der ersten Nacht nicht in ihrem Gesicht zu erkennen.

Camping-Abenteuer wird zur Zerreißprobe

Mag auch daran gelegen haben, dass nicht Rüki, sondern Ehemann Timo Initiator des Familienurlaubs auf Rügen war. Rüki wäre wohl lieber in den Urlaub geflogen. Doch ihr Ehemann und die drei Kinder hatten sich durchgesetzt und so ging es ins weit entfernte Rügen. Die Fahrt: eine Nervenprobe. Die erste Nacht: der blanke Horror.

Während Timo morgens schon gut gelaunt mit der Sonne um die Wette strahlte, leuchtete aus Rükis Gesicht nur eines: die pure Müdigkeit. „Könnt ihr jetzt echt alle mal einen Gang runterfahren“, motzte sie direkt genervt los. Und weiter: „Es ist eine Lautstärke so früh am morgen, ey, ich kann nicht mehr.“

Kabel1 zeigt verpatzten Urlaubs-Start

Na, das ging ja gut los. Da fielen schon die einfachsten Dinge schwer. Das Klettern aus dem Etagenbett: eine Qual. Das Einhängen der Leiter: einfach nur lästig. „Ich habe Angst vor dem, was kommt. Ich muss erst mal gucken. Wo sind denn die Waschräume? Ich habe gar keine Ahnung“, motzte Rüki auch beim ersten Gang vor die Campingwagentür munter weiter.

Ach ja, die Waschräume. Eine weitere Nervenprobe für die Dreifach-Mama. „Ich sehe ohne Schminke aus wie eine Leiche“, motzte sie ihren Ehemann an, der sie doch nur ob ihrer natürlichen Schönheit gelobt hatte. Na, so einen Start in den Urlaub kann man sich ja wirklich nur wünschen … nicht. Die neuen Folgen „Yes we camp“ zeigt Kabel1 stets sonntags abends um 20.15 Uhr oder in der Mediathek bei Joyn.