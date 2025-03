Urlaub auf dem Campingplatz: Nach nur einem Tag liegen die Nerven blank – das will keiner erleben

Wer campen geht, verbringt viel Zeit in der Natur, erlebt oft zahlreiche Abenteuer und ist oft kostengünstiger unterwegs als diejenigen, die sich stattdessen einen Urlaub im 5-Sterne Luxusresort gönnen.

Der große Unterschied: Während sich die Luxus-Urlauber ins gemachte Netz setzen, müssen sich Camper auf dem Campingplatz selbst um alles kümmern – nicht nur um die Verpflegung und die Reinigung. Genau DAS kann einem schonmal den letzten Nerv rauben.

Urlaub auf dem Campingplatz wird zur Herausforderung

Wie „Moin.de“ berichtet, wollte sich ein Dauer-Camper einen Geräteschuppen aufbauen – denn der kann für einen längeren Aufenthalt ganz schön praktisch sein. Im Netz schreibt er: „Jeder Zweite hat hier so ein Ding stehen, also dachten wir: Kann ja nicht so schwer sein!“ Der Aufbau gestaltete sich aber doch schwieriger als angenommen.

Der Camper hat 1,5 Tage lang alles gegeben, um den Schuppen aufzubauen und es letztendlich auch geschafft. Danach lagen die Nerven aber blank! Dabei stand in der Anleitung, dass es nur zwei Stunden dauern würde. Statt eines Urlaubs-Feelings verspürte er daraufhin nur eines, nämlich Frustration.

Camping: Schuppen sorgt für peinliches Erlebnis

Mit seinem Problem ist er offenbar nicht alleine. Auch andere Camper haben sich bereits mit dem Schuppen herumgeschlagen und dabei auch das ein oder andere peinliche Erlebnis gehabt. Was ihnen genau passiert ist, liest du bei „Moin.de„.

