Urlaub auf dem Campingplatz: Frau macht ekelhafte Entdeckung – „Sieht nicht gesund aus“

Bald geht es wieder los! Der Winter neigt sich langsam dem Ende zu, auch wenn es hier und da noch kalt ist. Doch viele freuen sich, denn demnächst kann der Urlaub auf dem Campingplatz starten. Die Winterpause ist nämlich bald vorbei, der nächste Urlaub mit dem Wohnwagen ist also in greifbarer Nähe.

Nicht wenige machen sich bereit für die kommende Camping-Saison. Nach dem Winter muss das Wohnmobil oder der Wohnwagen wieder auf Vordermann gebracht werden. Schließlich stand der treue Gefährte monatelang herum, muss sauber gemacht und entstaubt werden. Was aber eine Frau vor dem Urlaub auf dem Campingplatz entdeckt, ist echt ekelhaft. Darüber berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

Urlaub auf dem Campingplatz: Frau macht ekelhafte Entdeckung

Ein Facebook-Post der Urlauberin sorgt für heftige Diskussionen unter erfahrenen und unerfahrenen Campern. Sie berichtet, dass sie nach der Winterpause das erste Mal mit ihrem Wohnmobil unterwegs war und während der Reise feststellte, dass der Wasserhahn „eigenartige Dinge“ zum Vorschein brachte, die das Sieb verstopften.

Tatsächlich sieht man kleine, schleimige Fäden. Sie fragt sich, worum es sich bei dieser Entdeckung handelt. Im Frischwasser-Tank sei alles sauber – keine Spur von Ablagerungen oder Verunreinigungen, berichtet MOIN.DE. Was könnte es sein? Sind die Rohre vielleicht verschmutzt?

Schnell melden viele Camper, dass sie so etwas noch nie gesehen hätten. Eine andere Camperin fragt süffisant: „Wer ist denn da in deiner Leitung gestorben?“ Ein Mann findet die Entdeckung besonders besorgniserregend. „Das sieht nicht gesund aus“, findet er. Was er jetzt empfiehlt, was andere Camper vermuten und worum sich wirklich jeder Camper regelmäßig kümmern sollte, kannst du hier auf MOIN.DE nachlesen.