Urlaub auf dem Campingplatz: Experten verraten – DAS ist der beste Platz in Deutschland

Zu einem Urlaub auf dem Campingplatz gehört jede Menge Planung. Schließlich bist du hierbei auf dich selbst und die Dinge angewiesen, die du mitbringst. Zimmerservice, jeden Tag frische Handtücher – das gibt es nur im Hotel.

Doch etwas Luxus darf es auch im Urlaub auf dem Campingplatz geben. Wer die Bewertungen im Netz durchforstet, der stößt ganz schnell auf den besten unter allen Plätzen.

Urlaub auf dem Campingplatz: Am besten HIER

Die Bewertungen in Online-Portalen, auf Facebook oder Google zeigen auf einen ganz klaren Sieger und der befindet sich im Allgäu in Bayern. Wie sich aus den zahlreichen von „caravaning.de“ zusammengetragenen Bewertungen ergibt, zählt der Campingplatz Hopfensee zu den beliebtesten.

Positiv hervorzuheben sei hier die Größe der Parzellen, die Sanitäranlagen, das Restaurant sowie der Spa-Bereich und die physiotherapeutische Praxis. Auch wäre das Personal überaus freundlich und es gäbe viele Ausflugsmöglichkeiten wie den See, ein Schwimmbad und Shoppingziele. Einziges Manko: die Preise in der Gegend. Wie man immer so schön sagt: Qualität hat ihren Preis.

Platz 2 und 3 im Ranking

Im Ranking gleich hinter dem Hopfensee liegt der Familienpark Senftenberger See. Familien schätzen hier vor allem die zahlreichen Angebote für Kinder, laut Google-Bewertungen. Zudem sei der Service top, die Sanitäranlagen ebenfalls und auch die Stellplätze groß. In der Nähe gäbe es viele Gaststätten. Rundum ein toller Park, sagen die Besucher.

Auf Platz drei im Ranking befindet sich der Campingplatz am Rosenfelder Strand an der Ostsee. Schön und gepflegt, fair im Preis, viele inklusive Angebote. Wäre der Strand nur ein Sand- und kein Kieselstrand, dann wäre alles perfekt, gibt es ein wenig Abzug in der Bewertung.

Campingplätze an Seen oder Meeren scheinen allgemein beliebt zu sein unter Campern. Das mag nicht zuletzt daran liegen, da sich hier direkt Schwimm- und Sonnmöglichkeiten bieten – und das oft auch gleich für umsonst.

