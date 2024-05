Urlaub an der Ostsee: Teuer-Frust! Gäste setzen lieber auf diesen Billig-Trend

In den Urlaub fahren könnte so schön sein – wären da nicht die Preise. Auch in diesem Jahr wurde wieder ordentlich an der Preisschraube gedreht. Wer da noch ein Schnäppchen schlagen will, muss ganz genau hinsehen. Eine Übersicht zu den aktuellen Schnäppchen-Regionen im Ausland findest du hier >>>.

Wer nicht fliegen oder generell weit weg verreisen will, für den locken auch die Strände der Ostsee oder Nordsee in den Urlaub. Doch gerade an den malerischen Küstenorten der Ostsee gibt’s in diesem Jahr eine regelrechte Preis-Explosion. Laut unserem Partnerportal „MOIN.DE“ können Urlauber aber dennoch sparen.

Urlaub an der Ostsee mit Teuer-Schock!

Nicht nur bei der Buchung ihrer Ferienunterkunft bekommen Touristen die Inflation in diesem Jahr deutlicher denn je zu spüren. Auch an den Küstenorten und Strandregionen direkt sind die Preise regelrecht explodiert. Das bemerken Urlauber von der Gastronomie bis hin zu den Freizeitaktivitäten.

Wer allerdings nicht in einem der luxuriösen Hotels an der Ostsee unterkommen will und bereit für ein kleines Abenteuer ist, für den könnte es sich in diesem Jahr lohnen, Urlaub auf dem Camping-Platz zu machen. Denn im Gegensatz zu 100 Euro, die Touristen im Hotel berappen müssen, zahlen sie für die gesamte Familie auf einem der zahlreichen Plätze deutlich weniger, weiß „MOIN.DE“.

Urlauber an der Ostsee müssen aufpassen

Doch was zahlt man pro Nacht auf einem der Camping-Plätze an der Ostsee?

