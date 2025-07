Deutsche wollen Urlaub in Tschechien machen – doch kurz hinter der Grenze geht nichts

Ein Urlaub bedeutet für viele wohl vor allem eines: Entspannung und die Probleme für einen Moment hinter sich lassen. Doch in Tschechien gestaltete sich das für einige Reisende schwierig.

Der Grund: ein umfassender Stromausfall, der Tschechien am Freitag (4. Juli) weitgehend lahmgelegt hatte. Das sorgte für ein Mega-Chaos, das auch den Verkehr beeinträchtigt hatte.

Urlaub nach Tschechien durch Ausfall behindert

Nach Angaben von „t-online“ war ein Drittel der Hauptstadt Prag von dem Ausfall betroffen, weil ein Defekt in einem Umspannwerk auftrat. Der Alltag geriet dadurch durcheinander, und viele Einwohner mussten Einschränkungen hinnehmen. Auch für Urlauber war die Situation alles andere als optimal.

+++ Passend dazu: HIER machen Deutsche besonders gerne Urlaub – es ist nicht Spanien oder Griechenland +++

In Prag standen U-Bahnen, Straßenbahnen und Oberleitungsbusse vorübergehend still. In Liberec fielen die Straßenbahnen komplett aus. Erst am Mittag begann der Verkehr, sich langsam zu normalisieren. Menschen, die gerade eine Reise oder ihren Urlaub in Prag planten, mussten mit erheblichen Verzögerungen rechnen. Das war auch in Dresden spürbar.

+++ Auch interessant: Urlaub in der Türkei: Familie erlebt Albtraum am Flughafen! „Wie Dreck behandelt“ +++

Zahlreiche Touris in Dresden gestrandet

Wie der „MDR“ berichtet, strandeten Hunderte Reisende am Freitag am Dresdner Hauptbahnhof auf dem Weg nach Tschechien. Sie warteten stundenlang, bis gegen 20 Uhr Busse und später ein Zug sie weiterbrachten. Ursprünglich sollten Busse aus Tschechien die Reisenden transportieren. Diese standen jedoch im Stau durch eine Tunnelsperrung auf tschechischer Seite.

Hier mehr lesen:

Als die Busse ausblieben, stellte die Bahn einen EC-Zug bereit. Urlauber mussten aber bis zum späten Abend auf Weiterfahrt warten. Am Bahnhof versorgten Polizei und Mediziner die Reisenden in der schwierigen Situation. Ihre Geduld wurde massiv auf die Probe gestellt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.