Urlaub an der Nordsee: Spaziergängerin begeistert von Strand-Fund – doch andere sind besorgt

Wer in seinem Urlaub nach einer Auszeit sucht, der muss nicht immer weit in die Ferne reisen. Auch in Deutschland locken zahlreichen Orte und Inseln zum Seele baumeln lassen. So etwa die Nordsee mit ihren kilometerlangen Sandstränden.

Ob beim Schwimmen im kühlen Nass oder bei einem Spaziergang im Wattenmeer: Im Urlaub an der Nordsee kommen alle Jahre wieder Familien mit Kindern und Hunden auf ihre Kosten. Und wer den Blick nicht nur über das glänzend blaue Meer schweifen lässt, für den gibt es auch am Strand einiges zu entdecken. Eine Urlauberin hat jetzt einen faszinierenden Fund gemacht – aber nicht bei allen löst der Begeisterung aus. Das berichtet jetzt unser Partnerportal „MOIN.DE“.

Urlaub an der Nordsee: „Hoffe es schlüpft“

Mitten im Watt hat die Touristin bei ihrem Spaziergang im Hafenort Büsüm dieser Tage ein Ei entdeckt. „Hoffe es schlüpft“, hatte sie zu einem Foto des irren Fundes geschrieben. Und die Passantin hatte auch einen Verdacht. Bei dem mysteriösen Ei soll es sich um ein Rochen-Ei handeln.

Während die Urlauberin ganz begeistert von ihrem Fund zu sein scheint, sind andere dagegen eher schockiert. So fragt etwa einer: „Es gibt Rochen an der Nordsee?“ Diese Reaktion scheinen auch andere zu teilen, die in die Diskussion einstimmen. Doch kann das Ei wirklich von einem Rochen stammen? „MOIN.DE“ hat bei einer Expertin nachgehakt.

Expertin mit eindeutiger Antwort

Nicole Pekruhl arbeitet im Fachbereich Bildung und Aquarien für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein und kennt sich mit der Flora und Fauna der Nordsee aus. Auf Nachfrage wird die Expertin deutlich: „Das Foto zeigt eine Eikapsel von einem Rochen“, so Pekruhl. „Und so viel ich auf dem Foto erkennen kann, handelt es sich höchstwahrscheinlich um die Eikapsel eines Nagelrochens.“

Die Kapseln seien sehr robust und könnten von Stränden aus nördlicheren und südlicheren Regionen der Nordsee einfach rübergeschwemmt werden. Doch wird aus dem Ei bald ein Nagelrochen-Baby schlüpfen? Und bedeutet der Fund, dass die Nagelrochen an die Nordsee zurückkehren? Antworten auf diese Fragen erhältst du in dem Artikel von „MOIN.DE„.