Urlaub an der Nordsee: Paar hat irren Plan – Touristen könnten ausrasten!

Es war eine Idee der Bundesregierung, die dafür gesorgt hat, dass viele Menschen ihren Urlaub an der Nordsee nicht mehr so wie früher genießen können. Im Juni 2022 startete deutschlandweit das 9-Euro-Ticket und ermöglichte so auch Menschen mit wenig Einkommen Urlaub an der Nordsee zu machen.

Besonders eine Gruppe von Menschen machte es sich von da an zum Auftrag, die Insel Sylt mal so richtig auf den Kopf zu stellen. Viele Punker reisten auf die Insel der Reichen und Schönen, um sie mit ihrer Präsenz zu beglücken. Diesen anfänglichen Trend machten sich einige Punker im Laufe der Zeit zu einer richtigen Aufgabe. Und deshalb sind auch in diesem Sommer wieder viele von ihnen auf Sylt vertreten. Und wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet, haben einige Punks ganz besondere Pläne, die den Einwohnern mächtig gegen den Strich gehen dürften.

Urlaub an der Nordsee: Die Punker sind zurück

Die Punker sind zurück auf Sylt. Unter dem Titel „Aktion Sylt“ läuft ihr Protestcamp und das befindet sich laut unserem Partnerportal MOIN.DE seit Ende Juli hinter der Tinnumer Festwiese. Darüber hinaus sind sie aber auch auf der gesamten Nordsee-Insel verteilt unterwegs.

Für viele Einheimische, aber auch Urlauber ist die Rückkehr der Punks auf ihrer liebgewonnen Insel schwer zu ertragen. Insbesondere ein ein Punker-Pärchen hat große Pläne auf der Nordsee-Insel.

Urlaub an der Nordsee: Paar hat irren Plan

Die Rede ist von Niklas und Sani, die mit ihrem Hund Lyno vor einer Edeka-Filiale sitzen und betteln. Das Paar hat sich im vergangenen Jahr auf Sylt kennengelernt und ist seitdem zusammen.

Die beiden sammeln nicht nur Geld für Pizza und Bier, sondern auch für ihre geplante Punk-Hochzeit auf Sylt. „Wir möchten in Westerland heiraten und die erste Party hier feiern“, erzählt Sani gegenüber unserem Partnerportal MOIN.DE. Sie stammt aus Kassel und ist seit einigen Monaten auf Sylt.

Das Punker-Paar plant, seine Hochzeit durch die Hilfe von Sylts Urlaubern und Einwohnern zu finanzieren. „Manche Menschen spenden für die Hochzeit und finden die Idee cool“, bemerkt Niklas. Allerdings sind nicht alle Passanten positiv eingestellt. Einige reagieren bereits schockiert oder empfinden Abscheu, wenn sie die bettelnden Punks sehen.

