Wetter auf Mallorca: Urlauber aufgepasst! Erste Gluthitze auf der Sonneninsel

In den letzten Wochen hielt sich das Wetter auf Mallorca noch mit gemäßigten Temperaturen zurück. Doch damit ist nun offiziell Schluss. Ab Montag (3. Juni) macht sich der Sommer auf der Sonneninsel breit.

Wer Urlaub auf Mallorca macht, der freut sich auf Sonnenschein und warme Temperaturen. Doch was die Touristen und Einheimischen in den nächsten Tagen auf der Insel erwartet, kann auch schnell mal unangenehm und sogar gefährlich werden.

Wetter auf Mallorca: Rekordwerte für 2024 erwartet

Ein Blick auf die Wettervorhersage der nächsten Tage dürfte die Urlauber auf Mallorca durchaus freuen. Pure Sonne und heiße Temperaturen melden sich zu Beginn der Woche. Ab dann wird es jeden Tag ein wenig wärmer – und an manchen Stellen fast unangenehm für die Urlauber.

Laut dem Wetterdienst Aemet sollen die Temperaturen auf der Insel zum Wochenende (8. und 9. Juni) bis auf 40 Grad steigen! Dazu kommt, dass es keine einzige Wolke am Himmel geben soll. Besonders beim Sonnenbaden und Schwimmen ist daher noch mehr Vorsicht geboten als sonst.

Wetter auf Mallorca fordert erhöhten Sonennschutz

Urlauber, die die Sonne am Meer genießen wollen, sollten in den nächsten Tagen vermehrt auf Schattenpausen achten. Außerdem empfiehlt es sich, einen Sonnenschutz für den Kopf einzupacken, um die Gefahr eines Sonnenstichs entgegenzuwirken. Auch die Sonnencreme mit UV-Schutz darf in der Strandtasche auf gar keinen Fall fehlen.

Ebenfalls wichtig: Genug trinken und sich regelmäßig im Wasser abkühlen! Wenn man all diese Dinge berücksichtigt, kann einem Tag am Strand nichts mehr im Wege stehen.