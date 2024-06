Urlaub an der Nordsee: Geheimtipp! Was du hier findest, gibt’s nur noch selten

Champagner, exklusive Partys und gut betuchte Gäste – das ist es, was viele Menschen mit der Insel Sylt verbinden. Dabei kann die Insel viel mehr: Kilometerlange weiße Strände, spannende Museen und tolle Restaurants locken jedes Jahr tausende Touristen zu einem Urlaub an die Nordsee.

Doch Sylt hat neben seiner wunderschönen Natur noch etwas zu bieten, das es so kaum noch gibt. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ hat diesen besonderen Ort besucht und spannende Einblicke gewonnen.

Urlaub an der Nordsee: Familientradition in der Landwirtschaft

Auf der beliebten Ferieninsel gibt es landwirtschaftliche Betriebe, die seit Generationen mit harter Arbeit ihr Überleben sichern. Jungbauern gibt es allerdings nur wenige – schließlich verlassen viele junge Menschen die Insel, weil sie sich anderswo eine bessere berufliche Zukunft erhoffen. „MOIN.DE“ hat einen der wenigen besucht: Jungbauer Jim Petersen (21) erzählt vom Leben auf seinem Hof in Keitum.

Seine Familie ist seit jeher auf Sylt ansässig, er ist mit dem Betrieb aufgewachsen. Offiziell gibt es ihn seit 1921. Angefangen hat die Familie Petersen mit Rindern und Schafen, später kamen Gänse und die beliebten Galloway-Rinder dazu. Die hofeigenen Produkte werden sogar online in ganz Deutschland verkauft. Trotz seines jungen Alters ist Jim fest entschlossen, die Familientradition fortzusetzen.

Kaum Jungbauern auf Sylt

Durch die enge Zusammenarbeit mit Vater und Großvater wurde die Leidenschaft des 21-Jährigen für die Landwirtschaft geweckt. Derzeit studiert er im vierten Semester Agrarwissenschaften in Kiel. Seine Kommilitonen, die auf dem Festland leben, „können sich besser über landwirtschaftliche Belange und andere Nutzungsweisen austauschen“, erzählt Jim Petersen. „Die Festländer connecten sich, während es hier auf Sylt kaum Jungbauern gibt.“

Doch wie fühlt es sich beispielsweise an, bei der Geburt eines süßen Lämmchens dabei zu sein, es liebevoll aufzuziehen und später schlachten zu müssen? Im Interview erzählen der Jungbauer und seine Cousine von ihren spannenden Erfahrungen in der Landwirtschaft. Das und mehr über den Familienbetrieb kannst du in diesem Artikel von „MOIN.DE“ nachlesen.