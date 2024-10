Urlaub an der Nordsee: Unmögliches Verhalten sorgt für Zoff – werden Touristen immer unhöflicher?

Eigentlich sollte ein Urlaub an der Nordsee Spaß und Entspannung bringen. Auch Einheimische profitieren oftmals von den Touristen, die Geld in die Region bringen.

Doch wenn die Urlauber unhöflich werden, geht das Verständnis bald verloren. Eine Touristin hat bei ihrem Urlaub an der Nordsee gerade ein sehr deutsches Verhalten an den Tag gelegt, das vielen nicht passt. Manche haben sogar das Gefühl, dass die Touristen grundsätzlich immer frecher werden.

Urlaub an der Nordsee: Deutscher geht’s kaum

Die Gemeinde Büsum im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein ist eigentlich ein ruhiger Ort, an dem Touristen Entspannung suchen. Der Hafenort an der Nordsee zog letztes Jahr sogar rund 1,3 Millionen Übernachtungsgäste an. Neben jeder Menge Freizeitaktivitäten gibt’s hier natürlich auch viele Restaurants, die die Touristen anlocken. Doch der Urlaub an der Nordsee sollte einer von ihnen eher übel aufstoßen. Nach einem Restaurantbesuch war sie furchtbar sauer und machten ihrem Ärger in den sozialen Netzwerken Luft, weiß unser Partnerportal „MOIN.DE“ zu berichten. Doch die Urlauberin hat wohl nicht mit den Reaktionen der anderen User gerechnet.

Auf Facebook erzählt die Frau, dass sie bei ihrem Urlaub an der Nordsee einen für sie unschönen Restaurantbesuch erlebt hat. Sie wollte mit zwei weiteren Personen ein bekanntes Restaurant in Büsum besuchen. Da der Laden leer war, sah sie wohl kein Problem darin, hier einen Tisch zu bekommen. Doch eine Mitarbeiterin hielt die Touristin auf und erklärte ihr, dass sie leider nicht hier essen könne, weil gerade alles für eine große Gesellschaft vorbereitet wird. Die Dame und ihre Begleiter waren von dieser Ansage anscheinend nicht besonders begeistert und so beschwerte sich die Frau kurzerhand im Internet.

Passend zum Thema: ++ Urlaub an der Nordsee: Strandbesucher können es nicht glauben – ein Verbot sorgt für absolute Verwirrung ++

Reaktionen sind anders als erwartet

Sie hatte wohl gehofft, hier Zuspruch von anderen Urlaubern zu finden. Doch anstatt ihr zuzustimmen, empfinden die meisten ihre Reaktion als viel zu übertrieben. Hier heißt es unter anderem: „Auf solche Gäste kann man gut verzichten“, „Als Gast ist man bei Weitem nicht Gott!“ oder auch „Solche Gäste dürfen gerne draußen bleiben. Und zwar überall.“ Das hat gesessen!

Mehr News:

Die ganze Geschichte und noch mehr mögliche Anzeichen dafür, dass Touristen beim Urlaub an der Nordsee immer unhöflicher werden, liest du in gesamten Artikel bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“.

Was für eine Schock-Entdeckung ein Mann jetzt an der Nordsee machte, liest du >> hier.