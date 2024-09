Urlaub an der Nordsee: Mann macht Schock-Fund – diese Entdeckung ist nichts für schwache Nerven

Spektakulärer Fund im Urlaub an der Nordsee! Die meisten, die dort am Meer Ferien machen, wollen die Natur, das gute Essen und die frische Luft genießen. Was aber einem Urlauber auf Sylt widerfahren ist, versetzt das Netz in helle Aufregung!

Und noch mehr: Viele sind regelrecht schockiert darüber, was er in seinem Urlaub an der Nordsee gefunden hat. Das berichtet unser Partnerportal MOIN.de.

Urlaub an der Nordsee: Mann macht schockierende Entdeckung

Auf Facebook berichtet der Mann von seinem Ausflug an einen Strandabschnitt auf Sylt. Doch plötzlich traf ihn der Schock: Ein Finger ragte aus dem Sand heraus! Der Mann fackelte nicht lange – er wusch den Finger und packte ihn ein. Zu Hause erwartete den Mann jedoch die nächste Überraschung, wie es bei MOIN.de heißt.

Beim genauen Betrachten entpuppte sich der vermeintliche Finger als Muschel! Bei dem besonderen Exemplar handelt es sich um eine Schwertmuschel. Im Gegensatz zu herkömmlichen Arten weist diese eine besondere Maserung auf. Auf Social Media löst der besondere Sylt-Fund eine Menge Ekel aus.

Fund ist nichts für schwache Nerven

„Ich wollte heute Nacht sowieso nicht mehr schlafen“, kommentiert ein geschockter Mann den Facebook-Post. „Das könnte man ja wirklich denken, [dass es ein Finger ist], ich wäre voll erschrocken“, findet auch eine Frau. „Sieht verdammt echt aus“, stimmt ihr eine weitere Dame zu.

