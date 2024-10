Urlaub an der Nordsee: Frau erlebt fiese Attacke – ihr Gesicht sieht übel aus

Die Sommer-Saison an der Nordsee ist bereits vorbei, nun hält der Herbst Einzug und die Winde rund um die Küste werden wieder etwas rauer. Doch in eine flauschige Fleecejacke eingepackt lässt es sich in den Küstenorten noch recht gut aushalten. So hat auch kürzlich noch eine Frau Urlaub an der Nordsee gemacht, genauer im schönen Greetsiel.

Das beschauliche Dorf am Wattenmeer ist bekannt für seinen Hafen mit den traditionellen Fischerbooten und den kleinen Backsteinhäusern mit den Wappen der dort lebenden Familien an den Giebeln. Der ideale Ort zum Entspannen – eigentlich. Denn was eine Urlauberin hier erlebte, hatte mit Entspannung so gar nichts zu tun, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Urlaub an der Nordsee endet im Fiasko

Die Urlauberin hatte einen kleinen Tagesausflug nach Greetsiel geplant. Hier wollte sie es sich gut gehen lassen und ein wenig die frische Nordseeluft genießen. Doch sollte sich der Trip als absolute Katastrophe herausstellen. Der Grund: Eine regelrechte Mückenplage hatte den Ort befallen.

Laut eigener Aussage will die Frau sage und schreibe 19 (!) Stiche erlitten haben, fast die Hälfte davon im Gesicht. Das Ergebnis dieser Tortur teilte sie wenig später in den sozialen Medien. Und das war wirklich schlimm. Ihr gesamtes Gesicht war zugeschwollen, ein Auge konnte sie nicht einmal mehr öffnen. Ihr Beitrag wurde zu einem regelrechten Hilfeschrei.

Urlauberin an der Nordsee bittet um Hilfe

Wie die Frau in ihrem Beitrag erwähnte, sei sie „hochgradig allergisch“, sowohl gegen Mücken- als auch Wespenstiche. Ein Wunder also, dass es ihr bis auf die Schwellungen nicht auch noch schlecht ging. Doch wie sollte sie sich nun Abhilfe verschaffen? Gleich in die Notaufnahme oder gibt es dagegen irgendwelche „Zaubermittel“?

