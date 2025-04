Newsblog: Papst Franziskus ist tot ++ Hunderttausende Trauergäste bei Beerdigung erwartet

Es war ein trauriger Ostermontag (21. April) für die katholische Kirche und die Gemeinschaft der Christen. Denn Papst Franziskus ist ausgerechnet an Ostern gestorben. Die Todesursache war ein Schlaganfall in Folge einer langwierigen Erkrankung.

Während die christliche Gemeinschaft um den Pontifex trauert, ist der Vatikan vollauf damit beschäftigt, die Beerdigung und die weiteren Schritte zu planen. Wer wird der nächste Papst? All das und mehr kannst du hier in unserem Newsblog lesen.

Nach Papst Franziskus‘ Tod – Kardinäle versammeln sich

Samstag (26. April)

7.26 Uhr: Politiker weltweit erweisen Papst letzte Ehre

Mehr als 160 Delegationen aus aller Welt haben sich für die Beerdigung des verstorbenen Kirchenoberhauptes angekündigt. Darunter auch US-Präsident Donald Trump, der am Freitagabend (25. April) anlässlich der Beisetzung seine erste Auslandsreise in seiner Amtszeit nach Rom bestritt. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni empfing am Freitag bereits den britischen Premier Keir Starmer und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron soll ebenfalls nach Rom reisen.

Die deutsche Delegation wird von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angeführt. Auch der geschäftsführende Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) sowie EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen gehören zur deutschen Gruppe.

Eigentlich hatte sich auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj angemeldet. Nach einer schweren Angriffswelle des russischen Militärs gegen sein Land mit mindestens zwölf Toten in Kiew deutete er aber an, es wohl nicht nach Rom zu schaffen. Es sei wichtig, dass er in der Ukraine sei, sagte er.

7 Uhr: Hunderttausende werden zu Beerdigung erwartet

Unter immensen Sicherheitsvorkehrungen und vor vielen Staatsgästen findet heute in Rom die Trauermesse für Papst Franziskus statt. Auf dem Petersplatz und in den umliegenden Straßen werden Hunderttausende Menschen ab 10 Uhr zum Requiem für den Pontifex erwartet, der am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben ist.

Anschließend wird der Sarg vom Vatikan aus durch die Straßen Roms bis zur Basilika Santa Maria Maggiore gefahren. Dort folgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Beisetzung. Im Anschluss wird dann das nahende Konklave und die Suche nach einem Nachfolger in den Fokus rücken.

Am Freitagabend hatten die Menschen bis 19 Uhr Gelegenheit, sich im Petersdom von dem im noch offenen Sarg liegenden Franziskus zu verabschieden. Nach Angaben des Vatikans kamen insgesamt rund 250.000 Leute von Mittwoch an in die Basilika, um Franziskus die letzte Ehre zu erweisen. Sie nahmen dafür auch teils stundenlange Wartezeiten in Kauf.

Dienstag (22. April)

20.30 Uhr: Seine letzten Stunden

Wie hat der Papst die letzten Stunden seines Lebens verbracht? An Ostersonntag – nur einen Tag vor seinem Tod – war Papst Franziskus noch einmal unter den Gläubigen auf dem Petersplatz gewesen.

17.51 Uhr: Fußballverein will Papst ein Denkmal setzen

Dass der gebürtige Argentinier Franziskus auch großer Fußballfan des argentinischen Vereins San Lorenzo war, war vielen bekannt. Nur kurz nach seinem Amtsantritt 2013 holte sich dieser damals sogar den bisher größten Titel seiner Geschichte. Der Verein möchte das nicht unvergessen lassen und Papst Franziskus ein Denkmal setzen. Soll soll ein neues Stadion nach dem verstorbenen Pontifex benannt werden. Dafür hatte sich Vereinspräsident Marcelo Moretti im vergangenen Jahr noch zu seinen Lebzeiten beim Papst persönlich die Zustimmung für das Vorhaben eingeholt.

Das Kirchenoberhaupt hatte den Fußballclub aktiv unterstützt und war Mitglied des Vereins aus Buenos Aires. Er war aber nach seinem Amtsantritt nie wieder nach Argentinien zurückgekehrt.

16.39 Uhr: Kondolenzbücher liegen aus

Nicht nur der Vatikan bietet Christen aus aller Welt online die Möglichkeit, sich in ein digitales Kondolenzbuch einzutragen (hier kannst du deine Botschaft an Papst Franziskus hinterlassen >>>). Auch in der Hauptstadt Berlin ist die Trauer um das Kirchenoberhaupt groß. In der Sankt Hedwigs-Kathedrale am Berliner Bebelplatz wurde zu diesem Anlass ein Kondolenzbuch ausgelegt, in das sich Gläubige eintragen können. Als erste trugen sich bereits Berlins Erzbischof Heiner Koch und weitere Bistumsvertreter in das Kondolenzbuch ein.

16 Uhr: Merz nimmt nicht an Beerdigung teil

Neben Trump, dem Spanischen Königspaar oder Selenskyj wird auch eine deutsche Delegation nach Rom reisen. Doch ein wichtiger Amtsträger wird dabei fehlen: Bald-Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Diese Entscheidung habe der CDU-Vorsitzende in Absprache mit Bundespräsident Steinmeier und Noch-Kanzler Scholz getroffen, wie ein CDU-Sprecher am Dienstagnachmittag auf Anfrage der dpa mitteilte. Außerdem dürften auch Spitzenvertreter der anderen Verfassungsorgane, also des Bundestags, des Bundesrats und des Bundesverfassungsgerichts dabei sein.

15.43 Uhr: Rührende Szenen in NRW

Der Tod von Papst Franziskus beschäftigt auch Katholiken in ganz NRW. So sollen in Kirchen nach der offiziellen Meldung für etwa 10 bis 15 Minuten die größte bzw. tiefste Glocke läuten. In einigen Städten in NRW konnte man das am Ostermontag hören – besonders eindrucksvolle Szenen gab es dabei in Münster.

14.31 Uhr: Vatikan sagt Veranstaltungen ab

Bis ein neuer Papst gefunden wurde, sollen erst einmal keine Seligsprechungsfeiern stattfinden. So wurde bereits die für Sonntag geplante Heiligsprechung von Carlo Acutis auf unbestimmte Zeit verschoben. Auch eine für Samstag geplante Musikveranstaltung wurde abgesagt aufgrund der Trauerzeit für Papst Franziskus.

14 Uhr: Video geht um die Welt

Der Vatikan hat ein Video veröffentlicht, dass noch einmal die eindrucksvollsten Etappen innerhalb der Amtszeit des Papstes zeigt sowie die letzten Worte hören lässt, die Franziskus am Ostersonntag noch an die Öffentlichkeit gerichtet hatte.

13.39 Uhr: Kardinäle treffen wichtige Entscheidungen

Rund 60 Kardinäle haben sich am Dienstagmorgen versammelt, um zu beraten. Es geht um die vorläufige Verwaltung des Kleinstaats und die Wahl des nächsten Papstes. Dabei sei man zu zwei Entscheidungen gekommen: Morgen soll der Leichnam in den Petersdom überführt werden. Kurz darauf werden die Menschen dann Abschied vom Papst nehmen können. Die Begräbnisliturgie ist für Samstag geplant. Danach wird der Papst in der Basilika Santa Maria Maggiore beigesetzt.

Zudem wurden die Assistenten des Kardinalkämmerers per Los gezogen, um ihn in den kommenden Tagen zu unterstützen. Später soll erneut ausgelost werden. Beim nächsten Konklave wären 135 Kardinäle wahlberechtigt. Die nächste Versammlung soll am Mittwoch (23. April) stattfinden. Das Kardinalskollegium übernimmt zunächst die Regierung der Kirche, trifft aber keine grundlegenden Entscheidungen.

Papst Franziskus – Details zur Beerdigung

12.43 Uhr: Weitere Beerdigungsgäste bekannt

Neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Noch-Bundeskanzler Olaf Scholz wird auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen der Beisetzung von Papst Franziskus beiwohnen. Die Kommissionspräsidentin hatte Franziskus am Montag für dessen „Demut“ und „reine Liebe“ gewürdigt. Das Vermächtnis des Papstes werde „uns alle weiterhin zu einer gerechteren, friedlicheren und mitfühlenderen Welt führen“, schrieb von der Leyen im Onlinedienst Bluesky. Auch EU-Ratspräsident António Costa wird nach einer aktuellen Mitteilung seines Sprechers nach Rom reisen.

11.55 Uhr: Beerdigung am Dienstag

Der Vatikan hat nun mitgeteilt, dass die Beerdigung am Dienstag (26. April) geplant ist.

10.28 Uhr: Papst Franziskus aufgebahrt – Vatikan teilt Bilder

Am Montag wurde der verstorbene Pontifex in seiner privaten Kapelle in einem offenen Sarg aufgebahrt. Der Vatikan hat nun Fotos geteilt und erste Details zur geplanten Beerdigung veröffentlicht.

7.30 Uhr: Letzter Wille sorgt für Überraschung

Der Vatikan hat nun auch Details aus dem Testament des Papstes bekanntgemacht. Dieser möchte in seiner Lieblingskirche und nicht im Vatikan beerdigt werden und wünscht sich zudem ein schmuckloses Grab. Damit bricht der verstorbene Pontifex erneut mit den Traditionen.

Papst Franziskus stirbt – Todesursache bekannt

Montag (21. April), 20.22 Uhr: Todesursache bekannt

Wie der Vatikan nun bestätigt hat, ist Papst Franziskus in Folge eines Schlaganfalles gestorben. Dieser soll in keinem Zusammenhang zu seiner vorherigen Lungenentzündung stehen.

Papst Franziskus: Die Welt reagiert auf seinen Tod

17.56 Uhr: Die ganze Welt gedenkt Papst Franziskus

In Rom strömen die Menschen auf den Petersplatz, der Kölner Dom lässt die Glocken läuten und im Internet teilen Christen ihre Trauer um den Tod des Papstes. Der Erzbischof von Westminster, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz oder auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron – sie alle ehren den Verstorbenen.

10.50 Uhr: Papst Franziskus noch im Tod bescheiden

Der Papst hatte sich noch vor seinem Tod dafür eingesetzt, das Beerdigungsprozedere vereinfachen zu lassen. „Der erneuerte Ritus soll noch mehr betonen, dass das Begräbnis des Papstes das eines Hirten und Jüngers Christi ist und nicht das einer mächtigen Person dieser Welt," so Erzbischof Ravelli.

9.59 Uhr: Der Papst ist tot – ein Nachruf

Diese Nachricht kam für viele nicht überraschend, da das kirchliche Oberhaupt bereits seit einiger Zeit kränkelte. Zuletzt musste der 88-Jährige wochenlang im Krankenhaus bleiben, da er an einer schweren Lungenentzündung litt. Doch was war Papst Franziskus für ein Mensch und was hat seine Amtszeit ausgemacht.