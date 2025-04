NRW: Erika möchte noch einmal ihren Mann besuchen – niemand konnte ahnen, was passiert

Gerade in den letzten Etappen des Lebens geht es weniger um materielle Besitztümer denn um große Emotionen. Diese Erfahrung macht auch immer wieder das Team des Wünschewagens des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in NRW.

Als drei Wunscherfüller des ASB Münsterland Erika aus ihrem Hospiz abholten, damit sie ihren Ehemann im Pflegeheim besuchen konnte, kam es zu emotionalen Szenen, die wohl keiner der Beteiligten je vergessen wird.

NRW: Erika fährt ins Ungewisse

Neben Vorfreude auf ihren Mann herrschte bei Erika aus NRW auch eine gewisse Anspannung, wie das ASB-Team auf Facebook berichtet. „Vor Ort halfen wir Erika in ihren Rollstuhl und betraten voller Spannung das Pflegeheim. Denn wir waren vorab schon darüber informiert worden, dass nicht klar war, wie der Ehemann auf den Besuch seiner Frau reagieren würde“, erinnern sich die drei Ehrenamtler Jürgen, Luis und Aloys in dem Beitrag.

Erika wusste also nicht, was sie erwartet. Doch dann kam es zur großen Überraschung. „Als wir mit Erika den Flur betraten, an dessen Ende er schon auf uns wartete, passierte das völlig Unerwartete.“ So betrachtete der Rentner seine Frau zunächst einige Sekunden lang, bis er sie erkannte und das Paar in Tränen ausbrach. „Da mussten auch wir erst einmal schlucken und zogen uns zurück, damit die beiden Zeit und Ruhe für sich finden konnten“, so das ASB-Team berührt.

NRW: Erika stirbt wenige Tage nach Wiedersehen

Nach einiger Zeit mit ihrem Mann war Erika erschöpft, sodass sie von den Wunscherfüllern zurück ins Hospiz gebracht wurde. „Auf der Rückfahrt sprachen wir mit ihr über das Erlebte und bei der Ankunft im Hospiz spürten wir deutlich, wie glücklich und dankbar sie über die gemeinsam verbrachte Zeit mit ihrem Mann war“, schildern die drei.

Wie bedeutungsvoll das Wiedersehen mit ihrem Mann für Erika wirklich gewesen sein muss, wurde den Wunscherfüllern einige Tage nach dem Treffen noch einmal bewusst. Die Frau starb vier Tage danach. „Umso schöner ist es, dass wir ihr ihren letzten Wunsch doch noch erfüllen konnten“, sind sich die drei Männer des ASB sicher.