Urlaub an der Nordsee: Eklat auf Restaurant-Klo! Frau kann nicht fassen, was sie sieht

„An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand. Sind die Fische im Wasser und selten an Land“, singen nicht nur Klaus Baumgart (62) und Klaus Büchner (70), besser bekannt als Schlager-Duo Klaus und Klaus, sondern auch viele auf dem Weg dorthin. Kein Wunder, schließlich gibt es dort endlose Sandstrände, leckere Fischbrötchen und eine frische Meeresbrise. Doch eine Frau konnte sich im Urlaub an der Nordsee nicht für dieses malerische Bild erwärmen – dafür sorgte eine Toilette mit Eklat-Faktor.

+++ Urlaub an der Nordsee: Unmögliches Verhalten sorgt für Zoff – werden Touristen immer unhöflicher? +++

Ganz am südlichen Ende der Halbinsel Eiderstedt, an der unmittelbaren Grenze zur Nordsee, liegt Sankt Peter-Ording. Bekannt ist der Ort auch als „Größter Sandkasten Deutschlands“ – was vor allem auf den zwölf Kilometer langen Sandstrand zurückzuführen ist. Und genau dort wollte eine junge TikTokerin in einem Restaurant etwas Leckeres essen – doch ein Toilettengang vermieste ihr im Urlaub die gute Laune, wie unser Partnerportal „MOIN.de“ berichtete.

Nordsee: Toiletten-Design verärgert TikTokerin

Lassen wir die Katze mal aus dem Sack: Die Toilette ist für (viele) Frauen nicht nur ein Zweckraum, sondern auch ein (kleiner) Aufenthaltsbereich. Abgesehen von der Benutzung und dem gründlichen Reinigen der Hände kann man dort noch viel mehr tun: Sich frisch machen, das Haar und die Kleidung richten, das Handy benutzen oder auch mit der Freundin in Ruhe plaudern. Über Gott und die Welt oder auch über den Urlaub an der Nordsee.

+++ Urlaub an der Nordsee: Strand-Besucher fassungslos! Neues Verbot sorgt für Verwirrung +++

Trotz allem: Toiletten in der Gastronomie müssen in erster Linie praktischen und funktionalen Ansprüchen gerecht werden. Aber auch das Design spielt eine wichtige Rolle – was eine kreative Gestaltung nicht ausschließt. Doch genau das ging in diesem Restaurant an der Nordsee-Küste gründlich schief: Ein Design störte im Urlaub eine TikTokerin, die all das prompt teilte und Wirbel auslöste.

Wirbel wegen Toiletten: TikTokerin teilt ihren Ärger

„Ich will mich jetzt nicht brachial darüber aufregen (…), aber“, begann sie in ihrem Video aus dem Urlaub an der Nordsee und zeigte dann auf die äußeren Toilettentüren. Dort war nicht etwa eine Grafik des männlichen oder weiblichen Symbols zu sehen, sondern ein Wort bzw. eine Reihe von Wörtern. So war auf der Tür der Herrentoilette das kurze Wort „bla“ zu lesen. Während die Tür der Damentoilette über und über mit dem gleichen Wort beschriftet war. „Bla bla bla…“

Doch nicht nur sie, auch viele andere TikTok-Nutzer waren von dem Design genervt. Mit welchen pfiffigen Sprüchen einige kommentiert haben, könnt ihr auf „MOIN.DE“ nachlesen.