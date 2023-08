Urlaub an der Nordsee: Besondere Entdeckung am Strand – bald könnte mehr daraus entstehen

Das Wetter an der Nordsee könnte aktuell wahrlich besser sein. Doch einige Touristen, die ihren Urlaub an der Küste verbringen, schreckt das nicht davon ab, einen entspannten Strandspaziergang zu unternehmen. Eine Frau machte bei ihrem Strandausflug jetzt eine ganz besondere Entdeckung.

Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, machte die Frau einen Norderney-Ausflug bei ihrem Urlaub an der Nordsee – und dieser sollte nicht ohne Folgen bleiben. Sie machte einen herzerwärmenden Fund.

Urlaub an der Nordsee: Was hat es mit der Flasche auf sich?

Norderney hat einiges zu bieten: Malerische Landschaften, wunderschöne Strände und auch einladende Restaurants. Für jeden Besucher scheint etwas dabei zu sein. Doch manchmal sind es eben die kleinen Momente, die so richtig ans Herz gehen.

Und einen dieser kleinen Momente erlebte eine Frau jetzt bei ihrem Strandspaziergang. Dabei fiel ihr eine Glasflasche in der Nähe des Wassers auf. Doch es hatten nicht etwa rücksichtlose Touristen eine wilde Fete veranstaltet und mit Müll um sich geschmissen – es war etwas ganz anderes! Auf den zweiten Blick erkannte die Norderney-Spaziergängerin dann: Es handelt sich um eine Flaschenpost.

Urlaub an der Nordsee: Könnte aus der Flaschenpost mehr entstehen?

Die Flasche legte allerdings keinen weiten Weg zurück. Die sechs Jahre alte Verfasserin schrieb in dem Brief, dass sie Urlaub auf Juist mache. Der Urlaubsort ist nur 18,4 Kilometer von Norderney entfernt. „Falls du Lust hast, freue ich mich auf eine Nachricht von dir“, heißt es in dem Schreiben – und das ließ sich die Urlauberin nicht zweimal sagen.

„Habe gestern die Post abgeschickt“, erklärte die Frau. Aus dem Strandfund könnte also bald mehr entstehen! Ein Foto der süßen Flaschenpost-Nachricht bekommst du auf unserem Partnerportal „MOIN.DE“. Hier geht es zu dem Artikel.