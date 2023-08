Urlaub an der Nordsee: Schockierende Szenen auf beliebter Insel – unverschämtes Verhalten von Männern erschüttert

Dieses Ereignis dürfte nicht nur zahlreiche Einheimische, sondern auch Touristen, die sich im Urlaub an der Nordsee befanden, schockiert haben. Zwei Männer haben sich in einem Café ordentlich danebenbenommen.

Wer einen Urlaub an der Nordsee macht, der macht nicht selten auch einen Abstecher ins Café – zum Beispiel ins Surfcafé auf Norderney. Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, spielte sich dort am Freitag (4. August) ein dreister Zwischenfall ab. Das Personal und zahlreiche Nordsee-Fans sind schockiert.

+++Urlaub an der Nordsee: Gefahr am Strand! HIER sollten Besucher höllisch aufpassen+++

Urlaub an der Nordsee: Zwei Männer verschwinden ohne zu bezahlen

Zwei Männer betraten das Surfcafé. Sie nahmen in einem Strandkorb Platz, um die herrliche Aussicht auf die Nordsee zu genießen. Doch was dann geschah, ist an Dreistigkeit eigentlich kaum zu überbieten: Die zwei Besucher bestellten sich jede Menge Alkohol, verbrachten mehrere Stunden im Außenbereich des Strandrestaurants. Gegen 21 Uhr verließen sie dann das Restaurant unbemerkt – ohne ihre Rechnung zu zahlen!

+++Urlaub an der Nordsee: Zustände auf der Insel sind kaum auszuhalten – Betroffene sind „am Limit“+++

Auf Facebook löste dieses Verhalten jede Menge Wut aus: „Wie unverschämt ist das denn!“, schreibt eine Frau. Jemand anderes meint: „Was für eine Frechheit, ich hoffe, sie werden gefunden.“

Polizei wurde sofort informiert

Das unverschämte Verhalten der Männer blieb jedoch nicht ganz unbeobachtet. Die Mitarbeiterin des Strandrestaurants bemerkte das Verschwinden – und informierte sofort die Restaurantleitung. Diese gab den Vorfall weiter an die Polizei.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Wo du dich melden kannst, wenn du etwas von dem Vorfall mitbekommen hast, liest du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“. Hier geht es zu dem Artikel.

Ebenfalls interessant: Kürzlich sorgte ein Fund an der Nordseeküste für reichlich Aufregung. Eine Expertin warnt sogar. Was war da los?