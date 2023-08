Urlaub an der Nordsee: Zustände auf der Insel sind kaum auszuhalten – Betroffene sind „am Limit“

Wer an den Urlaub an der Nordsee denkt, dem kommt wohl direkt eine Insel in den Sinn: Sylt. Als eine der Friesischen Inseln erwarten Touristen hier kilometerlange Sandstrände, süße Ferienorte und natürlich das Meer.

Gerade viele Familien mit Hund zieht es trotz gestiegener Preise jährlich auf die Nordseeinsel. Doch das vermeintliche Urlaubs-Paradies an der Nordsee bekommt jetzt deutliche Risse. Denn Ärzte auf der Insel schlagen Alarm, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ jetzt berichtet. Was steckt dahinter?

Urlaub an der Nordsee: Ärzte „am Limit“

Schon längst ist Sylt nicht mehr nur die Insel der Schönen und Reichen. Mit rund 15.000 Einwohnern und etwa 4,8 Millionen Übernachtungen jährlich, ist das nordfriesische Eiland vor allem in den Sommermonaten gut ausgelastet.

Aber während Urlauber hier entspannt ihre Seele baumeln lassen, kämpfen die Tierärzte um ihr Überleben. Doch wer jetzt annimmt, dass sie sich über zu wenig Kundschaft beklagen, der liegt vollkommen falsch. Auf ganz Sylt gibt es nur drei Tierarztpraxen. Und die sind deutlich überlastet. Gerade am Wochenende stemmen nur zwei Ärzte allein den Notdienst. Eine Tierärztin hat jetzt gegenüber „MOIN.DE“ ausgepackt, wie es in den Praxen wirklich zugeht.

„Der Beruf ist eine enorme Belastung. Wir Tierärzte sind alle am Limit. Es gibt im Verhältnis zu viele Hunde auf der Urlaubs-Insel für so wenige Ärzte“, erklärt Dr. Stefanie Petersen. „Ich habe am Wochenende bis zu 16 Notdiensteinsätze an einem Tag. Das ist kaum zu bewältigen.“ Und selbst nach Dienstschluss würden die Mediziner auf Sylt keine Ruhe finden.

Tierärztin mit Appell: „Lage ist dramatisch“

Denn auch danach würden viele noch spät abends bei Petersen anrufen, um regelrechte Lappalien mit der Expertin abzuklären. So etwa, „nur weil der Hund einen Punkt auf seinem Fell hat“. Für die Sylter Tierärztin seien die Zustände nicht mehr länger tragbar.

Mit einem Appell wendet sie sich jetzt an andere Tierärzte: „Die Lage ist dramatisch. Die Selbstmordrate bei Tierärzten ist enorm hoch!“ Was Dr. Stefanie Petersen darüber hinaus noch Schockierendes berichtet und welche Konsequenzen sie für sich daraus gezogen hat, das erfährst du bei „MOIN.DE„.