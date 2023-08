Urlaub an der Ostsee: Wetter-Experte mit dringender Warnung – „Lebensgefahr“

Wenn der Urlaub an der Ostsee zur Gefahr wird! Der Sommer sollte eigentlich im August nochmal richtig Gas geben, doch irgendwie sieht man davon noch wenig. Trübe Tage, Regen, graue Wolkendecken im ganzen Land – aktuell erinnert das Wetter und auch der Urlaub an der Ostsee ziemlich stark an Herbst.

Jetzt wird es für Ostsee-Urlauber sogar gefährlich. Denn das Wetter könnte ihnen richtig Ärger bereiten, wie Dominik Jung, Meteorologe von „wetter.net“, verrät.

Urlaub an der Ostsee: Wetter-Experte mit dringender Warnung

Fakt ist: Wer sich an der Küste im Urlaub an der Ostsee befindet, muss mit einem schweren Sturm rechnen! Jung warnt für kommenden Montag (7. August) eindringlich: „Ein schwerer Sturm kommt! An der Nordseeküste gibt es Böen mit bis zu 100 Stundenkilometern, an der Ostseeküste sogar bis zu 120 Stundenkilometern!“ Da hilft nicht mal mehr dick anziehen…

Der Sturm ist so stark, dass er sogar bis ins Landesinnere vordringen kann. Der Experte: „Das wäre alles nicht so schlimm, wenn wir Herbst oder Winter hätten. Doch jetzt haben die Bäume ein dichtes Laubkleid, die Bäume sind sehr anfällig. Sie bieten eine große Angriffsfläche für die Winde!“

Lebensgefahr auch für Ostsee-Urlauber

Das könne sogar dazu führen, dass Äste abbrechen und Bäume umfallen. Gefahr für Leib und Leben also! Meteorologe Jung: „Da besteht Lebensgefahr in vielen Landesteilen. Besonders an den Küsten. Man sollte weder in der Nord- noch in der Ostsee schwimmen oder mit dem Paddelbötchen unterwegs sein. Das kann wirklich lebensgefährlich sein. Der Sturm wird kräftig ausfallen, so viel steht fest.“