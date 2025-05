Günstige Reiseziele: Billiger als in diesen 10 Ländern ist der Urlaub nirgends

Bei jedem Urlaub stellt sich in der Planung dieselbe Frage: Wo geht die Reise hin? Spanien, Italien, Griechenland und Ägypten gehören zu den beliebtesten Reisezielen der Urlauber. Für einige Reiseziele musst du bei Fernreisen jedoch tief in die Tasche greifen. Besonders zur Hochsaison steigen die Preise in Reiseländern rasant an. Dafür gibt es ein paar Urlaubsländer, in denen du genauso gut Sommerurlaub am Meer machen kannst und weitaus weniger zahlst – ohne Abstriche zu machen! Dabei beziehen wir uns auf die Angaben des „Statistischen Bundesamtes“. Welche Länder sind also die günstigsten Reiseziele für einen Urlaub?

Für einige sicherlich überraschend: Obwohl Kairo zu einem der günstigsten Orte für Städtereisen gehört, ist Ägypten keines der günstigsten Urlaubsziele. Für luxuriöse All-Inclusive-Urlaube eignet sich das Reiseland zwar sehr, bleibt im Vergleich aber teurer. Andere Urlaubsländer verlocken mit billigen Preisen für Flüge, haben vor Ort dann jedoch Wucherpreise. Wir verraten dir, an welchen Reisezielen du einen günstigen und schönen Urlaub verbringen kannst. Egal ob Winterurlaub, Städtetrip oder Urlaub am Meer – bei diesen billigen Urlaubszielen lohnt es sich, zuzuschlagen.

Platz 10: Polen

Polen gehört zu den günstigsten Reisezielen in Europa. Foto: IMAGO/Cavan Images

Die meisten Urlauber haben dieses Reiseland nicht auf dem Schirm: Polen gehört zu den günstigsten Reisezielen in Europa – und hat es richtig in sich. Dabei liegt Polen direkt um die Ecke! In Polen ist ein Urlaub 19 Prozent günstiger als in Deutschland. Möchtest du eine billige Städtereise oder einen Urlaub am Meer machen, bist du im Urlaubsland Polen genau richtig. Um einen Urlaub im Reiseland Polen zu verbringen, musst du nicht mal in einen teuren Flieger steigen, sondern kannst ganz bequem mit dem Zug oder Auto fahren.

Polen hat als günstiges Reiseziel nicht nur spannende historische Städte wie Warschau, Breslau, Krakau oder die Hafenstadt Danzig zu bieten. Auch die Masurische Seenplatte ist für viele sportliche Urlauber in Polen ein Highlight – hier kannst du actionreiche Kanufahrten machen oder Wandern gehen. Wer einen typischen Urlaub am Meer machen möchte, findet in Polen an der Ostseeküste seinen Platz. Ein klassischer Wochen-Urlaub kostet in Polen für zwei Personen ca. Tausend Euro.

Platz 9: Malta

Für einen Urlaub am Meer lohnt sich in Europa das günstige Reiseziel Malta. Foto: IMAGO/Panthermedia

Wer für eine billige Reise ans Meer etwas weiter gehen möchte, sollte am Urlaubsziel Malta vorbeischauen. Der Inselstaat Malta ist mit seinen Hotels und Restaurants für einen Urlaub 21 Prozent günstiger als Deutschland. In Malta kannst du sogar richtig viel erleben, wenn du eine Tour mit Inselstopps buchst – die je nach Anbieter auch ziemlich günstig sein kann. Malta gehört zwar zu den kleinsten Ländern in Europa, hat aber doch eine Menge zu bieten. Mit seinen atemberaubenden Riffen, Küsten, Buchten und Stränden ist Malta ein tolles und billiges Urlaubsziel am Meer. Die beliebtesten Strände in Malta sind die Mellieha Bay und die Blaue Lagune auf Comino.

Weil Malta von kristallklarem Wasser umgeben ist, empfehlen wir dir an diesem günstigen Reiseziel auf jeden Fall eine Bootstour in deinem Urlaub zu machen. Möchtest du nicht nur Sonne und Meer tanken, ist das Sight-Seeing auf Malta eine gute Gelegenheit, um deinen billigen Urlaub voll auszukosten. Hier gibt es historische Festungen und Grabkammern, die auf jeden Fall einen Blick wert sind. Und das Beste? Um zum Urlaubsland Malta zu kommen, brauchst du mit einem billigen Flieger gerade mal 2,5 Stunden! Ein klassischer Wochen-Urlaub kostet für zwei Personen ca. 1.700 Euro.

Platz 8: Griechenland

Im Reiseziel Griechenland kannst du dir einen schönen, billigen Urlaub machen. Foto: IMAGO/CHROMORANGE

Griechenland hat viele schöne Orte und Inseln für einen Urlaub zu bieten. Dabei gibt es im Urlaubsland Griechenland einige Preisschwankungen vor Ort. Einen Luxusurlaub auf Mykonos oder Santorini kann sich nicht jeder erlauben – aber das muss auch gar nicht sein, um die schöne Landschaft Griechenlands in einem Urlaub zu genießen! Auf anderen schönen Inseln in Griechenland kannst du deinen Urlaub wesentlich günstiger gestalten. Möchtest du nicht komplett fern vom Schuss sein, ist Kreta ein sehr beliebtes Reiseziel zum günstigen Preis. Billigere Inseln sind Milos, Gavdos, Anafi und Astypalea. Im Schnitt ist ein Urlaub in Griechenland 23 Prozent günstiger als in Deutschland.

Griechenland überzeugt nicht nur mit traumhaften Aussichten auf das blaue Meer, sondern auch mit unschlagbar günstigen Preisen in Hotels und Restaurants. Empfehlenswert ist im Reiseland Griechenland vor allem die einheimische, weniger touristische Gastronomie – hier kommst du viel billiger weg als an den Hotspots und wirst zudem sogar freundlich bedient. Möchtest du diesen griechischen Flair erleben, aber weniger kompliziert reisen, solltest du deinen nächsten Urlaub auf dem Festland vom günstigen Reiseziel Griechenland planen.

Platz 7: Zypern

Wo kann man am Reiseziel Zypern günstig Urlaub machen? Foto: IMAGO/Panthermedia

Sommer, Sonne, Strand und Meer bekommst du in Zypern zu den günstigsten Preisen. Zypern kannst du über mehrere Flughäfen mit einem billigen Flieger erreichen. Um ins Urlaubsland Zypern einzureisen, benötigst du keinen Reisepass, sondern nur deinen Personalausweis. Auf der günstigen Insel kannst du in deinem Urlaub an Traumstränden entlangwandern, dich im Gebirge auf eine gewagte Tour machen oder dem Aphrodite-Weg folgen. Das Reiseziel Zypern ist 24 Prozent günstiger als Deutschland.

Zu den Traumstränden Zyperns gehört der Goldstrand Konnos mit super-klarem Wasser. Auch der Santa Barbara Strand ist in Zypern mit seinem künstlichen Riff perfekt zum Schnorcheln geeignet. Brauchst du in deinem günstigen Reiseziel ein bisschen Abwechslung, empfehlen wir dir den archäologischen Park von Paphos, wo es jede Menge zu entdecken gibt.

Platz 6: Spanien

In Spanien kannst du super-billig Urlaub machen. Foto: IMAGO/Panthermedia

Wer bei einem Urlaub in Spanien sofort an die Party-Insel Mallorca denkt, hat ein paar tolle Urlaubsziele verpasst. Von Städtereisen bis zum Strandurlaub ist in Spanien alles möglich – und das zu sehr günstigen Preisen. Schon die Einreise nach Spanien gestaltet sich über billig-Airlines super einfach. Praktisch von überall kannst du nach Madrid, Barcelona oder zu Reiseländern mit wahren Traumstränden reisen. Da es an sehr touristischen Orten aber doch mal teurer werden kann, empfehlen wir einen günstigeren Urlaub in Städten wie Malaga oder Valencia zu machen – dort kannst du den typischen spanischen Charme erleben. Auch die Hafenstadt Murcia ist einen Besuch wert.

Im Durchschnitt ist ein Urlaub in Spanien 26 Prozent günstiger als in Deutschland. Auf Inseln wie Fuerteventura und Lanzarote könnte es in Spanien relativ teuer werden. Auf Teneriffa gibt es genauso schöne Traumstrände, wo du günstiger Urlaub machen kannst. Möchtest du einen Party-Urlaub machen, lohnt sich das Reiseziel Katalonien in Europa für einen Urlaub. Ein geheimer Ort in Spanien ist Andalusien an der Mittelmeer-Grenze, wo dich ein günstiger Wochen-Urlaub für zwei Personen im Schnitt 1.200 Euro kostet.

Platz 5: Portugal

Portugal ist eines der günstigsten Reiseziele. Foto: IMAGO/Panthermedia

Wer in Europa nach einem günstigen Reiseziel am Strand sucht, sollte sich Portugal anschauen. Mit seiner beeindruckenden Landschaft an Kalksteinfelsen hat Portugal nicht nur sagenhafte Traumstrände zum Surfen, sondern auch viele spannende historische Städte zu bieten. Die schönsten Traumstrände findest du im Urlaubsland Portugal an der Algarve: Ericeira und die Costa do Estoril sind beliebte Reiseziele. Ein Städtetrip nach Lissabon oder Porto eignet sich um Reiseland Portugal für einen Urlaub genauso gut. Möchtest du in Portugal besonders günstig wegkommen, bist du in Porto besser aufgehoben. Im Schnitt ist ein Urlaub in Portugal 32 Prozent günstiger als in Deutschland.

Portugal ist als Reiseziel unschlagbar, wenn es um die perfekte Mischung aus Strandurlaub und den Einblick in die Kultur geht. In Städten im Landesinneren wie Sintra, Coimbra, Tomar oder Braga wirst du nicht nur viel schöne Architektur des Reiseziels Portugal sehen, sondern auch sehr günstig wegkommen. Im historischen Stadtzentrum Lagos können Restaurants im Vergleich etwas teurer werden. Möchtest du besonders viel sehen und erleben, empfiehlt sich in Portugal ein Roadtrip, bei dem du in deinem Urlaub am Reiseziel am günstigsten lebst. Im Schnitt kostet ein Wochen-Urlaub in Portugal für zwei Personen 1.400 Euro.

Platz 4: Tschechien

Warum lohnt sich ein Urlaub im günstigsten Reiseziel Tschechien? Foto: IMAGO/Zoonar

Am Reiseziel Tschechien kannst du deinen Urlaub 36 Prozent günstiger gestalten als in Deutschland. Einen Sommerurlaub kannst du hier vielleicht nicht verbringen – dafür eignet sich das Urlaubsland aber perfekt für einen Winter- oder Städtetrip. Im Reiseland Tschechien findest du viele Campingplätze und Ferienhäuser. Wer es doch teurer mag, kann für ein paar Tage in einem Luxus-Chalet unterkommen. Eins wirst du im günstigen Reiseziel Tschechien auf jeden Fall finden – und zwar Erholung. Das Urlaubsland Tschechien ist als Kurort bekannt und ist reich an Wellness- und Spa-Möglichkeiten. Die Hauptstadt Prag ist mehr als nur sehenswert – es geht aber sogar noch günstiger.

Die kleinere Stadt Krumau ist ein genauso schönes Reiseziel wie Prag: Sehenswürdigkeiten und Schlösser gibt es so weit das Auge reicht – dafür aber wesentlich günstiger und nicht so touristisch. Den mittelalterlichen Charme erhältst du im Urlaubsland Tschechien garantiert. Möchtest du lieber etwas erleben, eigenen sich die Berge, Naturparks und Wälder vom Reiseland Tschechien für Wanderungen und Skifahren garantiert. Und das Beste: Für einen Urlaub in Tschechien kannst du dir einen teuren Flug sparen und einfach mit dem Zug einreisen.

Platz 3: Türkei

Eines der günstigsten Reiseziele für den Urlaub ist die Türkei. Foto: IMAGO/greatif

Die Türkei ist als super-günstiges Urlaubsziel mit wunderschönen Traumstränden an der Riviera bekannt. Mit einer Preisdifferenz von 41 Prozent gehört die Türkei zu den günstigsten Reisezielen. An touristischen Orten wie Antalya, Istanbul, Side, Belek und Kemer kann es auch in der Türkei teurer werden. Bewegst du dich etwas außerhalb der Hot-Spots, kannst du dir in der Türkei einen sehr günstigen Urlaub machen. Bei Pauschalreisen und All-Inclusive-Angeboten ist die Türkei für einen billigen Urlaub nahezu unschlagbar. An den beliebtesten Reisezielen in der Türkei findest du zwar auch teure Luxushotels – die Anzahl an günstigen Angeboten überwiegt aber.

Für einen vielseitigen Urlaub, der nicht nur aus Traumstränden und Drinks besteht, lohnt sich das Reiseziel Türkei aber auch. Auf türkischen Bazaaren, Gewürzmärkten und in Moscheen kannst du einen perfekten Einblick in die türkische Kultur erhalten. Günstige Ausflüge in archäologische Gebiete mit interessanten Ausgrabungsstätten wie die Ephesus machen einen Urlaub im Reiseziel Türkei lohnenswert. Ein besonderes Highlight im Reiseland Türkei: Die natürlichen Pools und heißen Quellen, die du über einen günstigen Ausflug besichtigen kannst.

Platz 2: Albanien

In Albanien kannst du billigen Urlaub am Meer machen. Foto: IMAGO/imagebroker

Ein günstiges Reiseziel, das viele nicht auf dem Radar haben: Albanien. Das Nachbarland Griechenlands bringt mindestens genauso schöne Strände und klares Wasser mit, ist aber nochmal günstiger. Mit einer Preisdifferenz von 54 Prozent gehört Albanien zu den günstigsten Reisezielen der Welt. Ein Beispiel: Für einen Espresso bezahlst du im Reiseland Albanien gerade mal 50 Cent. Landschaftlich bietet sich dir in Albanien die perfekte Mischung aus Italien und Griechenland – zu zahlreichen Traumstränden gesellen sich Berge und günstige Preise. Daher gilt Albanien als absoluter Geheimtipp unter den günstigsten Urlaubszielen.

Die Einreise nach Albanien gestaltet sich über verschiedene Airlines sehr günstig, auch einen Mietwagen bekommst du in Albanien zu billigen Preisen. Das liegt vor allem an der niedrigen Bekanntheit vom Urlaubsland Albanien – je kleiner der touristische Andrang, umso niedriger die Preise. Ein Wochen-Urlaub in Albanien kostet dich für zwei Personen schlappe Tausend Euro. Um deinen Urlaub in Albanien noch günstiger zu machen, lohnt es sich, dein Geld in die albanische Währung Lek zu wechseln, da in Euro oft alles teurer ist. Ein absolutes Muss in Albanien, das sogar kostenlos ist: das 50 Meter tiefe Karstloch Blue Eye, wo du in glasklarem Wasser schwimmen und sogar bis auf den Boden sehen kannst.

Platz 1: Bulgarien

Das günstigste Reiseziel in Europa ist Bulgarien. Foto: imago/Lars Berg

Das günstigste Reiseziel der Welt ist Bulgarien. Ein Urlaub in Bulgarien ist 55 Prozent günstiger als in Deutschland – egal ob Pauschalreise, Last Minute Deal oder All-Inclusive-Urlaub. Als günstigstes Reiseziel in Europa ist Bulgarien vor allem für den Goldstrand und den Sonnenstrand an der Schwarzmeerküste bekannt. Einen billigen Urlaub am Meer kannst du in Bulgarien perfekt verbringen, musst dich an den Hot-Spots allerdings auch auf eine Menge Partyurlauber einstellen. Am Sonnenstrand können Familien mit Kindern und Naturliebhaber auf ihre Kosten kommen.

Ein steht fest: Wo du dich in Bulgarien auch befindest, wirst du definitiv nur die billigsten Preise vorfinden. Wer noch ein bisschen was anderes vom Reiseland Bulgarien sehen möchte, sollte einen günstigen Ausflug ins Balkangebirge unternehmen, um ein Wein-Tasting zu machen. Hier wirst du jede Menge Weine zum Spottpreis probieren können. Und das Beste: Ein Billigflieger bringt dich entweder direkt an den Traumstrand oder ins Hochgebirge nach Bulgarien. Im Schnitt bezahlst du für einen Wochen-Urlaub für zwei Personen in Bulgarien Tausend Euro.

Platz Land 1. Bulgarien 2. Albanien 3. Türkei 4. Tschechien 5. Portugal 6. Spanien 7. Zypern 8. Griechenland 9. Malta 10. Polen Die 10 günstigsten Reiseziele der Welt in der Tabelle.

Welche Reiseziele die günstigsten für deinen nächsten Urlaub sind, weißt du jetzt. Wohin sich die Reise für dich wirklich lohnt, hängt aber davon ab, wie viele Tage Urlaub dir zur Verfügung stehen. Wie viel Urlaub dir zusteht, erfährst du hier.