Urlaub an der Nordsee: Paar besucht Backfisch-Imbiss – es wird das letzte Mal sein

Einen rundum gelungenen Urlaub genießt man meist mit allen Sinnen. An jedem Ferienort gibt es viel zu sehen und viel zu hören – aber für viele Urlauber sind beispielsweise auch die kulinarischen Erlebnisse maßgeblich entscheidend bei der Wahl ihrer Reiseziele. Italien, Spanien, Frankreich, Griechenland – man hat sofort Assoziationen im Kopf, wie ein Urlaub in diesen Ländern „schmecken“ würde.

In Deutschland geht das natürlich auch. Schließlich unterscheidet sich die Küche hierzulande je nach Region schon spürbar stark. Jürgen aus NRW und seine Frau machen beispielsweise schon seit 13 Jahren regelmäßig Urlaub an der Nordsee – und beide haben in dieser Zeit ihre Lieblingsadresse gefunden, um an der Küste einen leckeren, frischen Backfisch zu essen. Doch ihr diesjähriger Besuch dort wird wohl ihr letzter sein…

Urlaub an der Nordsee: Ein letzter Besuch

Denn Jürgen ist schwer krank und hat nicht mehr lange zu leben. Eine Reise von NRW ins ostfriesische Norddeich – das traditionelle Urlaubsziel für ihn und seine Frau – ist für ihn ohne Hilfe nicht mehr möglich. Deshalb haben seine Liebsten das ehrenamtliche Team des Wünschewagens organisiert. Die Helfer vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) haben es sich zur Aufgabe gemacht, sterbenskranken Menschen ihre letzten Wünsche zu erfüllen.

Jürgens letzter Wunsch: den Hochzeitstag mit seiner Frau Eva in Norddeich verbringen! Das Paar kennt sich bereits seit der Jugend, 1971 kamen sie zusammen, 1977 folgte das Ja-Wort. Der 48. Hochzeitstag – vielleicht der letzte, den Jürgen noch miterlebt – sollte ein besonderer werden.

Gemeinsam mit ihrer Tochter, dem Schwiegersohn und ihren drei Enkeln ging es für Jürgen und Eva mit dem Wünschewagen an die Nordseeküste. In Norddeich gab es natürlich nur eine Adresse, um sich nach der langen Fahrt zu stärken: der Fischimbiss „Zum Backfisch“, wo laut dem NRW-Pärchen der leckerste Backfisch vor Ort serviert wird. Und auch das Wünschewagen-Team muss in ihrem Bericht später gestehen: „Sie schmecken tatsächlich ganz großartig. Da hatten Jürgen und Eva nicht zu viel versprochen.“

Ein Abschied für immer

Anschließend genoss man natürlich noch die Natur an der Nordseeküste. Das Wünschewagen-Team schildert die berührenden Szenen: „Der Himmel ist strahlend blau, der Wind weht den Geruch des Meeres in unsere Nasen, das dunkle Wasser fängt gerade ganz langsam an, sich zu verabschieden. Ein perfekter Moment. Alle genießen den Spaziergang und saugen jeden Moment in sich auf. Es wird gelacht, geredet, geschaut, erinnert. Und zwischendurch gibt es noch einen heißen Kaffee an einem kleinen Stand.“

Es wird sehr wahrscheinlich Jürgens letzter „Urlaub“ an der Nordsee gewesen sein – aber er dürfte ihn glücklicherweise im Kreise seiner Liebsten verbringen. Für seine Familie wird Norddeich auch in Zukunft sicher eine besondere Bedeutung behalten.