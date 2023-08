Urlaub an der Nordsee: Traditionslokal einfach platt gemacht – es entsteht etwas ganz anderes!

Und es hat RUMMS gemacht! Wer öfter mal Urlaub an der Nordsee und speziell in Büsum macht, wird das berühmte Restaurant „Moin Moin“ gut kennen. Tagesbesucher, Einwohner und natürlich Urlauber konnten dort von Schnitzel bis zum Sauerfleisch so ziemlich alles schlemmen.

Doch das Restaurant ist geschlossen, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet. Jetzt fragt man sich natürlich, was an dessen Stelle kommt? Ein neues hochklassiges Restaurant für den Urlaub an der Nordsee? Oder Ferienwohnungen? Oder vielleicht nicht doch etwas ganz anderes?

Urlaub an der Nordsee: Traditions-Lokal einfach platt gemacht

In dem besagten Gebäude und an den Grundstücken nebenan soll ein Wohnkomplex entstehen. Das Projekt Porthouse in Büsum wirbt mit Exklusivität, Modernität und Schönheit.

Dort sollen 17 exklusive Wohnungen in Größen von 41 bis 100 Quadratmetern entstehen. Der Vorverkauf für die Wohnungen ist bereits gestartet, wie Inhaber Giovanni Jochims MOIN.DE verrät. Im Herbst 2024 sollen die Wohnungen an der Ecke Deichstraße/Germaniastraße in Büsum fertig sein.

Mehr News:

Was die Wohnungen kosten und wie man sich eine der begehrten Plätze sichert, erfährt du auf MOIN.DE.