Urlaub auf Mallorca: Aufregung am Strand – Touristen trauen ihren Augen kaum

Da geht man nichtsahnend am Strand von Mallorca spazieren und plötzlich wird etwas Riesengroßes an den Strand gespült. Direkt aus den unendlichen Weiten des Meeres vor die Füße entspannter Touristen, die sich die glühende Sonne auf den Pelz knallen lassen.

Normalerweise läuft die ganze Geschichte hier andersrum. Wenn dann zieht es die Urlauber auf Mallorca von ihren Liegestühlen ins Meer, um sich eine ordentliche Abkühlung zu holen. Aber dass ein Meeresbewohner den Weg zu den Menschen an den Strand findet, das ist doch eher ungewöhnlich. Was hier auf Mallorca angespült wurde ist per se etwas ungewöhnlicher, aber dann auch noch in dieser Größe. Da mussten einige Touristen sicherlich zweimal hinschauen.

Urlaub auf Mallorca: Gigantischer Fund am Strand

Von weiten haben sich die Urlauber auf Mallorca bestimmt verwundert die Augen gerieben und sich gefragt: „Was ist das? Ist das ein großer Delfin oder etwa ein ausgewachsener Hai?“ Denn von der Größe hätte der Fund am Strand sicher in solche Kategorien passen können. Aber nichts von alldem war es. Es handelte sich um eine ungewöhnlich groß geratene Kreatur eines Meeresbewohners.

Denn laut einem Bericht des „Mallorca Magazins“ handelte es sich bei dem gigantischen Fund am Strand Playa de S’Illot nahe Sa Coma im Osten der Insel um ein besonders großes Exemplar eines Thunfisches. Der Riesen-Thunfisch wurde am Samstag (19. August) gegen 17 Uhr an Land gespült. Touristen und Einwohner eilten sofort zum Strand, um ein Foto mit dem großen Meeresbewohner zu machen.

Mallorca: Thunfisch gilt als Delikatesse

Nicht nur auf der Insel gilt Thunfisch als Delikatesse. Zusammen mit anderen Meeresfrüchten ist er Bestandteil vieler traditioneller Gerichte in Restaurants. Denn Thunfisch kann man grillen, braten oder als Teil von Paellas oder Tapas nutzen. Thunfische kommen auch im Süden von Mallorca nahe der vorgelagerten Insel Cabrera vor. Dort werden immer mal wieder diverse rote Thunfisch-Exemplare gefangen, filetiert und verspeist. Als besondere Delikatesse gilt das Filet, welches aus dem Rücken des Fisches geschnitten wird.