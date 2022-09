Urlaub in Spanien: Rund 750 Flugstreichungen! Kanaren fast unerreichbar – andere Touris sitzen fest

Aktuell wird Spanien von einem heftigen Unwetter heimgesucht!

Besonders bitter: Viele Menschen, die Urlaub in Spanien machen wollten, sind davon betroffen. Denn mehrere Flüge sind gestrichen worden. Die Kanaren sind fast unerreichbar.

Urlaub in Spanien: Rund 750 Flugstreichungen

Seit diesem Wochenende sind aufgrund eines heftigen Unwetters bereits 640 Flüge gestrichen worden, das berichtet die „Agence France-Presse“ (AFP). Tropensturm „Hermine“ machte mit sintflutartigen Regenfällen und starken Windböen Starts und Landungen unmöglich, wie der spanische Flughafenbetreiber Arena am Montag (26. September) mitteilte.

Allgemeines über den Urlaub:

in Deutschland und Österreich der Tag, an dem eine Person mit Genehmigung des Dienstherren der Arbeit fernbleibt

in der Schweiz werden sowohl Schulferien als auch der Erholungsurlaub als „Ferien“ bezeichnet, nicht „Urlaub“

Anfänge des bezahlten Jahresurlaubs liegen im Deutschen Kaiserreich

das Arbeitsrecht in Deutschland kennt mehrere Arten, so z.b. den Bildungsurlaub, den Erholungsurlaub, den Erziehungsurlaub, den Mutterschaftsurlaub oder auch den Pflegeurlaub

Bis Montagmittag wurden insgesamt 642 Flüge zu oder von den Urlaubsinseln im Atlantik gegenüber der marokkanischen Küste gestrichen. Außerdem wurden weitere rund 60 Flüge umgeleitet.

+++ Urlaub in Tunesien: Heftig – wenn dir das bei der Einreise passiert, darfst du das Land nicht mehr verlassen +++

Laut dem Portal „Reisereporter“ sitzen noch viele Passagiere an den Flughäfen der Inseln fest. Der Flughafenbetreiber Aena rät Reisenden auf Twitter, sich bei der Fluggesellschaft über den Flugstatus zu informieren.

+++ Urlaub auf Mallorca: Frau auf Flug von Sitznachbar sexuell belästigt – nach der Landung folgt die Quittung +++

Urlaub in Spanien: Tropensturm „Hermine“ sucht Inseln heim

Am Sonntag (25. September) gab es die meisten Annullierungen. Ein Tag später folgten 102 weitere Flugstreichungen. Am meisten war Teneriffa betroffen. Aufgrund des Tropensturms hatten die Behörden die Region in Alarmbereitschaft versetzt.

Ein Feuerwehrauto fährt nach Regen eine schlammige Straße entlang. Die Regierung der Kanarischen Inseln hat darum gebeten, an diesem Wochenende auf Reisen zu verzichten, da Regen, Wind und Sturm durch den Tropensturm „Hermine“ südlich der Inseln vorhergesagt werden. Foto: picture alliance/dpa/EUROPA PRESS | Europa Press

+++ Urlaub in der Türkei: Touristin macht erschreckende Entdeckung in Hotel – „Täglich gesehen“ +++

Anders als am Wochenende wurden vom spanischen Wetterdienst für die Tage darauf weniger starke Regenfälle vorausgesagt. Allerdings werden „starke Niederschläge“ insbesondere im Westen der Inseln erwartet. Für mehrere Inseln hatte der Wetterdienst Rekordregenfälle für einen Monat September gemeldet.

Mehr zum Thema Urlaub:

Auf Aufnahmen aus Mallorca sind große Schäden zu sehen (Hier mehr dazu).