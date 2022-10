Kreuzfahrt: Kapitän lässt 80-Jährige einfach am Hafen zurück– weil sie DAS nicht wusste

Mit gepackten Koffern und Vorfreude auf die Auszeit standen Kreuzfahrt-Urlauber am Hafen in Kiel. Die Reisenden waren schon ganz gespannt, was sie auf dem Meer alles erwarten würde.

Doch kurz bevor es an Bord gehen sollte, traf sie jedoch der Schock. Der Traum von ihrer langersehnten Kreuzfahrt platzte in letzter Sekunde, weil sie eine wichtige Information nicht im Blick hatten.

Kreuzfahrt wird für eine Familie noch vor dem Start zum Alptraum

Den 80. Geburtstag ihrer Oma wollte eine Familie aus Sachsen auf hoher See feiern. Mit Vorfreude machten sie sich auf den Weg zum Startpunkt in Kiel. Laut der „Bild“ sollte es für die dreiköpfige Familie mehrere Tage nach Norwegen und Island gehen. Auch das Vereinigte Königreich lag auf der Route. Und genau dieses Ziel sollte den Touristen zum Verhängnis werden.

Schließlich gelten seit dem Brexit andere Regeln für Bürger aus der EU. Um in die Region einzureisen, reicht der Personalausweis nicht aus, stattdessen muss ein Reisepass vorliegen. Das habe keiner der Urlauber gewusst. Auch der Reiseanbieter warnte die Familie aus Sachsen vorab nicht.

Kurz bevor die Reise losgehen sollte, wurde für die Betroffenen der schlimmste Alptraum zur Realität. Weil die gültigen Dokumente fehlten, ließ der Kapitän sie nicht an Bord. Stattdessen mussten die enttäuschten Familienmitglieder die Heimreise antreten.

Reiseanbieter ist sich keiner Schuld bewusst

Der „Bild“ zufolge sei sich der Reiseanbieter keiner Schuld bewusst. „Man sehe sich lediglich als Vermittler der Reise, der Veranstalter“, heißt es. Trotzdem werde an einer Lösung für die Betroffenen gesucht. (neb)