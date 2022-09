Urlaub in Griechenland: Touristin hat Unfall beim Windsurfen – später machen Ärzte eine fürchterliche Entdeckung

Aus dem Urlaub in Griechenland – oder andernorts – sollte man eigentlich schöne Erinnerungen mitbringen können. Stattdessen kam eine Frau mit einem medizinischen Problem nach Hause.

Nachdem sie bei ihrem Urlaub in Griechenland beim Windsurfen gestützt war, dachte sie sich zunächst nichts Böses. Dann folgte das bittere Erwachen.

Urlaub in Griechenland: Frau trägt Augenverletzung davon – und merkt es zunächst nicht einmal

Nicky Shipp genoss ihre Reise nach Griechenland in vollen Zügen – bis ein Unfall ihren Traumurlaub in einen Albtraum verwandelte. Wie „Mirror“ berichtet, war die 63-Jährige beim Windsurfen ins Wasser gefallen und mit dem Kopf aufgeschlagen. Eine Woche später hatte sie nach dem Aufwachen plötzlich braune Schlieren vor dem Sichtfeld. Erst da realisierte sie, dass irgendetwas ganz und gar nicht in Ordnung war.

„Der Mast landete mit einem heftigen Knall auf meinem Kopf. Eine Woche später bemerkte ich Sterne vor den Augen. Am nächsten Tag wachte ich auf und es waren blinkende Lichter“, erklärte sie gegenüber den „Manchester Evening News“.

Nach ihrer Rückkehr nach Großbritannien eilte Nicky sofort zu einem Optiker. Mehrere Scans und Krankenhausaufenthalte später hatte sie dann traurige Gewissheit. Sie war mit Löchern in der Netzhaut aus den Ferien zurückgekehrt. Unbehandelt hätten diese ihr Sehvermögen dauerhaft beeinträchtigen können.

Frau erlebt Horror nach Urlaub in Griechenland

Doch es wurde noch schlimmer! Trotz einer Operation, bei der versucht wurde, die Löcher zu reparieren, entwickelte sie Grauen Star in beiden Augen. Bei der Augenerkrankung trübt sich die Augenlinse ein.

Nicky gab auf und unternahm vier Jahre lang nichts, um ihre Situation zu ändern – bis zu einem Weckruf im Dezember 2021. „Ich entschied mich, auf [dunklen] Nebenstraßen [nach Hause] zu fahren, um dem Verkehr auszuweichen, stellte aber bald fest, dass ich nicht zwischen dem Asphalt und dem Gras am Straßenrand unterscheiden konnte“, erinnert sie sich. Trotz Tempo 30 dachte sie, sie würde nie heil angekommen. „Mir wurde klar, dass ich etwas gegen meinen Grauen Star unternehmen musste!“

Bei einer Augen-OP rückten die Ärzte dem Grauen Star zu Leibe. Nicky Shipps Sehkraft kehrte danach langsam zurück.

Augen-Experte gibt Tipps: Diese Symptome solltest du nicht ignorieren

„Mirror“ lässt nach der Schilderung einen Experten zu Wort kommen, der wichtige Tipps gibt. „Die meisten Symptome, die wir in unseren Augen bemerken, werden unkompliziert und leicht zu behandeln sein. Aber einige können Warnsignale sein, die auf eine ernstere Erkrankung hinweisen, die dringend ärztliche Hilfe erfordert“, so Augenchirurg Bernie Chang.

Symptome wie blinkende Lichter, ein verschwommenes zentrales Sichtfeld, Lichthöfe und anhaltende Schmerzen, Rötungen oder Juckreiz seien ein Grund, wenigstens einmal zum Optiker zu gehen. „Ignorieren sie es auf keinen Fall!“