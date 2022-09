Urlaub auf Mallorca: Ekel-Alarm im Bierkönig! Bekommst du hier etwa DAS als Bier angeboten?

Bei einem Urlaub auf Mallorca darf für viele Feiernde ein Besuch im Bierkönig natürlich nicht fehlen.

Doch bei solchen Aufnahmen werden viele Urlauber bei ihrem nächsten Urlaub auf Mallorca wohl darauf verzichten.

Urlaub auf Mallorca: Ekel-Alarm im Bierkönig!

Es ist das Kultlokal auf Mallorca und für jeden Feierkönig ein Muss! Der Bierkönig am Ballermann ist sehr beliebt. Jetzt sorgt allerdings ein TikTok-Video für große Aufregung.

Das ist die Balearen-Insel Mallorca:

Mallorca ist eine Insel im westlichen Mittelmeer, gehört zu Spanien

ist etwa 170 Kilometer vom Festland entfernt

rund 923.000 Einwohner (Stand 2020)

Hauptstadt der Insel heißt Palma, dort spricht man auch Katalanisch

größte Insel, die zu Spanien gehört

Über zwei Millionen Mal wurde das Video bereits auf der Plattform geklickt. Zu sehen ist eine Kellnerin, die Gläser durch die Bier-Reste unter der Zapfanlage zieht. Diese unfassbar ekligen Aufnahmen macht viele Menschen in den sozialen Netzwerken wütend.

TikTok-Video sorgt für Empörung

In den knapp 1.200 Kommentaren unter dem Video heißt es unter anderem: „Ich sag’s mal so… der Bierkönig hat in letzter Zeit auf TikTok nicht so den besten Ruf bekommen“, „Deswegen bestelle ich direkt an der Theke“ und „Ein weiterer Grund nicht dahinzugehen“.

Andere Nutzer hingegen sind sich sicher, dass die Dame an der Theke nur den Auslauf schnell reinigt. In dem Video ist auch eine Person zu hören, wie sie sich recht wütend über die Kellnerin aufregt und es nicht glauben kann, was sie gerade da macht. Ob es sich dabei um den Nutzer handelt, der das Video veröffentlicht hat, ist unklar.

Ebenso ist es nicht bestätigt, ob die Gläser nur geputzt werden oder der Bierkönig hier sogenanntes „Bier-Recycling“ betreibt. Eine Anfrage von RTL zum Thema blieb bislang unbeantwortet.